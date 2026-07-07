Celia Molina Mieres, 07 JUL 2026 - 16:15h.

Cristina recibió en marzo el Premio a la Mejor Tesis Doctoral en Física de Plasmas que otorga la Real Sociedad Española de Física

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La prensa local asturiana ha comunicado la prematura muerte de Cristina Méndez López, una joven de 31 años que tenía una prometedora carrera en el ámbito de la física. Cristina era doctora en Física por la Universidad de Oviedo y fue distinguida en el mes de marzo con el segundo Premio a la Mejor Tesis Doctoral en Física de Plasmas, que concede el Grupo Especializado de Física de Plasmas de la Real Sociedad Española de Física (RSEF).

Según ha publicado Nueva España, la doctora falleció el pasado domingo 5 de julio, cuando se encontraba en las instalaciones de la Universidad de Oviedo, en el campus de Mieres.

En su esquela, su familia ha expresado su dolor por su pérdida: sus padres, Juanjo y María del Mar; su pareja, Sara; hermana, Patricia; abuela, Inesita; tíos: Luisma y Álvaro (†); tía política, Judith; primas: Paula y Yaiza; y demás familia. Su cuerpo ha sido incinerado este martes día 7 de julio en el Tanatorio Gijón-Cabueñes.

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cSu cuerpo ha sido incinerado en Gijón

Actualmente, Cristina estaba trabajando como profesora sustituta en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón y en la Facultad de Ciencias de Oviedo, donde murió, si bien las causas del deceso aún no han sido reveladas. Su tesis Estudios fundamentales y evaluación del potencial analítico en espectroscopia de plasmas inducidos por láser con pulsos cortos y ultracortos, le valió el premio otorgado por la RSEF y, al recibirlo, dijo:

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Su discurso al ser premiada por su tesis

"Es un honor poder poner de manifiesto a través de este premio la calidad de la investigación que se lleva a cabo en la Universidad de Oviedo, en general, y en el Grupo de Espectroscopía, Láseres y Plasmas, en particular. Existe cierta tendencia a considerar que lo ajeno es mejor, pero en Asturias se está llevando a cabo investigación puntera todos los días y gracias a reconocimientos como este tenemos la oportunidad de ponerlo de manifiesto".

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Cristina Méndez era graduada en Física por la Universidad de Oviedo, donde también cursó el Máster en Ciencias Analíticas y Bioanalíticas. En 2023 recibió además un premio de la Society for Applied Spectroscopy, que distingue a estudiantes de doctorado con investigaciones destacadas en espectroscopía atómica.

Según la agencia Europa Press, su tesis, dirigida por Nerea Bordel y Cristina González Gago, se centraba en la técnica LIBS (espectroscopía de plasmas inducidos por láser), que permite analizar la composición química de los materiales. "Cuando un pulso láser muy intenso se enfoca sobre una muestra, genera un pequeño plasma que emite luz durante unos microsegundos; el análisis de esa luz permite identificar los elementos presentes en el material", resume la agencia.