Camarón vuelve a reunir a Ketama

Redacción Uppers 28 OCT 2026 - 10:58h.

El trío volverá a compartir escenario el próximo 1 de diciembre en Madrid dentro de 'Por Camarón', el gran homenaje de algunas de las figuras más importantes del flamenco

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El regreso de Antonio, Juan y Josemi Carmona a un mismo escenario será uno de los grandes atractivos de 'Por Camarón - 75 Aniversario', el homenaje que reunirá el próximo 1 de diciembre a cerca de treinta artistas en el Movistar Arena de Madrid. Una cita excepcional para celebrar el legado del cantaor que cambió la historia del flamenco y que también dejó una profunda huella en la trayectoria de Ketama.

El trío no se reunía desde su gira 'No estamos lokos Tour', que les devolvió a los escenarios en 2019 después de anunciar su separación en 2004, después de una trayectoria que había contribuido a transformar la percepción del flamenco entre el gran público. Por lo tanto, el concierto de diciembre llegará aproximadamente siete años después de aquel regreso y más de dos décadas después desde su disolución. Y no hay ocasión más especial que rendir homenaje a una figura que forma parte de las raíces musicales y familiares de muchos artistas flamencos.

Los miembros del grupo crecieron en un entorno musical en el que el cantaor de San Fernando era una referencia fundamental. Su manera de interpretar el flamenco y su voluntad de explorar nuevos caminos influyeron en una generación que acabaría ampliando las fronteras del género. Ketama fue uno de los nombres esenciales de aquella transformación. Desde sus primeros pasos en los años 80, el grupo combinó la tradición flamenca con elementos de jazz, pop y músicas de otras procedencias. El éxito de 'De akí a Ketama', publicado en 1995, consolidó esa identidad y acercó su repertorio a un público mucho más amplio.

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Un homenaje que mira al futuro

El espectáculo 'Por Camarón – 75 Aniversario' se plantea como una producción especial que combinará música en directo, imágenes, grabaciones originales y encuentros entre intérpretes de distintas generaciones. El propósito es recorrer la trayectoria de José Monje Cruz y mostrar cómo su influencia ha llegado mucho más allá del flamenco tradicional.

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La propuesta estará dividida en tres grandes bloques, titulados El legado, La raíz y Revolución y leyenda. Cada uno abordará una dimensión de la huella artística de Camarón, desde sus fundamentos flamencos hasta su capacidad para inspirar nuevas formas de entender la música popular.

Casi 30 artistas en una noche

El cartel reunirá a artistas tan diversos como Pablo Alborán, Pablo López, Antonio Orozco, Rosario, Vanesa Martín, Miguel Poveda, José Mercé, Israel Fernández, Tomatito, Sara Baras, Carmen Linares, Pitingo, María Terremoto, Kiko Veneno, Raimundo Amador y Chambao, entre otros. También participarán Las Migas, Los Delinqüentes y Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, en una combinación que refleja la amplitud de la influencia de Camarón.

La elección de diciembre sitúa el concierto en el tramo final de las celebraciones por el 75 aniversario del nacimiento de Camarón, que nació el 5 de diciembre de 1950 y falleció en 1992. Su figura sigue siendo uno de los grandes referentes culturales de San Fernando y del flamenco en su conjunto.

La noche tendrá muchos protagonistas, pero el regreso de los tres Carmona juntos sobre el escenario añade un atractivo especial, una oportunidad única de reencontrarse con una formación que marcó una época que se junta para celebrar a uno de los artistas que ayudaron a definir su horizonte musical.