El documental se preestrenó el pasado martes 3 de noviembre en el marco del festival, con una gran acogida por parte del público

Cádiz destaca la consolidación del South International Series Festival y su impulso a la industria audiovisual: "La gente se echa a la calle porque quiere disfrutarlo"

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La docuserie ‘Los años sucios, ¿dónde está el Nani?’ ha sido reconocida con el Premio Especial del Jurado a la Mejor Serie de No Ficción y el Premio del Público a la Mejor Serie de No Ficción en la cuarta edición del South International Series Festival, celebrado esta semana en Cádiz.

El documental se preestrenó el pasado martes 3 de noviembre en el marco del festival, con una gran acogida por parte del público. Tras la proyección tuvo lugar un coloquio en el que participaron Ghislain Barrois, CEO de Mediterráneo Mediaset España Group; Víctor García, director general de Unicorn Content; y Susana López Raña, directora del documental.

La primera entrega se estrenará en Prime Video el próximo domingo 8 de noviembre, tras su preestreno el sábado 7 para los suscriptores de Mediaset Infinity.

‘Los años sucios, ¿dónde está el Nani?’ reconstruye en cuatro episodios la desaparición de Santiago Corella, ‘El Nani’, tras su detención policial en 1983, y la trama de corrupción policial que destapó su caso. La producción, que aporta contexto histórico a los hechos reales que inspiraron la serie de ficción ‘El Marqués. 1985’, combina investigación periodística, testimonios inéditos y material de archivo con una narrativa de thriller, una mirada humana y una estética que recrea la España de los años 80.