El South International Series Festival ha celebrado su gala de clausura con la entrega de premios

Álvaro Morte, premio honorífico del 'International South Series Festival' sobre su trayectoria profesional: "Lo único que he intentado es no olvidar nunca de dónde vengo"

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CádizEl South International Series Festival 2026 ha llegado a su fin este miércoles 4 de noviembre con la celebración de la gala de clausura en el Gran Teatro Falla de Cádiz, donde se ha desvelado el palmarés oficial de esta cuarta edición tras varias jornadas de proyecciones y encuentros profesionales.

Las series 'Blindspot Berlin' y 'The Oligarch and The Art Dealer' se han alzado con los premios a Mejor Serie de Ficción y No Ficción de la cuarta edición del South International Series Festival de Cádiz. Además, en esta edición también han sido reconocidos con los Premios de Honor, los actores Álvaro Morte y Ana Duato, además del novelista, guionista y productor irlandés Ronan Bennett.

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La importancia de South International Series Festival 2026 y su celebración en Cádiz

Sin lugar a dudas, el South International Series Festival 2026 ha vuelto a demostrar la consolidación del festival gaditano y su impulso a la industria audiovisual. Repasando la importancia del festival, Beatriz Gandullo Sosa, teniente alcalde de Cádiz, ha concedido unas palabras a 'Informativos Telecinco' en las que ha valorado y reconocido la repercusión tanto en el ámbito cultural como en el desarrollo económico y la industria audiovisual local del evento.

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Beatriz Gandullo Sosa ha asegurado que el festival ha conseguido integrarse en la vida de la ciudad y que uno de los principales objetivos del Ayuntamiento era que los gaditanos lo sintieran como algo propio. "Creo que así ha sido. Todas las salas están llenas y la gente de Cádiz se echa a la calle porque quiere disfrutar del festival", reconoce la teniente alcalde de la ciudad.

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Cádiz, el nuevo escenario de los futuros rodajes

La edil también ha recalcado las oportunidades que ofrece este encuentro para promocionar Cádiz como escenario de rodajes. En este sentido, ha recordado el trabajo que realiza la Cádiz Film Office para dar a conocer las posibilidades de la ciudad entre productoras y profesionales del sector audiovisual.

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Además, la teniente de alcalde ha explicado que, más allá de las proyecciones y las actividades abiertas al público, el festival organiza encuentros y acciones dirigidas específicamente a los profesionales de la industria para mostrar las ventajas de rodar en Cádiz. Entre ellas, ha destacado las condiciones climatológicas y la luz de la ciudad durante todo el año: "Si a eso le sumas una buena industria y una exención de tasas, creo que es muy atractivo".

Nuevas oportunidades de empleo y de rodaje en Cádiz

Gandullo ha incidido también en que el festival está contribuyendo a generar nuevas oportunidades de empleo y de rodaje en Cádiz y está demostrando que la ciudad está más que preparada para acoger producciones en cualquier época del año.

Por último, Gandullo ha agradecido la implicación de Mediaset y la proyección que ofrece al Festival y a la propia ciudad ya que considera que su presencia contribuye a que Cádiz gane visibilidad internacional y esté cada vez más presente entre los profesionales del sector audiovisual. "Que la gente sepa que esto se está celebrando en Cádiz es una suerte y tiene que servir para seguir trabajando y proyectarnos también en la industria audiovisual", celebra la teniente de alcalde en sus palabras.

La clausura del Festival y su "notable crecimiento"

La IV edición del festival, con un presupuesto de 2,9 millones de euros, ha experimentado un "notable crecimiento" en su volumen de acreditados, con más de 700 profesionales de la industria audiovisual y más de 800 de estudiantes y la participación de 73 ponentes y 34 empresas en las actividades profesionales.

Estas cifras suponen un incremento del 53 % respecto a la edición anterior, según la organización. Sus proyecciones y encuentros han acogido a unos 12.000 asistentes.

South International Series Festival, producido por Womack Group, ha contado en este 2026 con el apoyo de Diputación de Cádiz y Ayuntamiento de Cádiz y ha sido cofinanciada por el Programa Feder Andalucía 2021-2027 y la Junta de Andalucía.