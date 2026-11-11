Coque Malla, sobre la separación de Los Ronaldos: “Me dejó un sentimiento de soledad terrorífico”

El músico y su mujer, Macarena Cobo, lanzan 'Un sitio donde ser salvajes', un recorrido poco convencional por su biografía compartida

El reencuentro de Coque Malla y Los Ronaldos: "Por esos cuatro seres humanos existe mi música"

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Una adolescencia subido a los escenarios, el éxito arrollador de Los Ronaldos, la incertidumbre de una separación que le obligó a reconstruirse y una historia de amor que llegó cuando menos lo esperaba. La vida de Coque Malla daba para una película, o un libro. Y el propio músico madrileño se ha sentado a contarla acompañado de la persona que mejor conoce sus luces, sus sombras y sus silencios, su mujer, Macarena Cabo.

El resultado es 'Un sitio donde ser salvajes' (Planeta), un libro que propone un viaje por las vidas de ambos, desde sus respectivas infancias hasta el momento en que se encontraron y comenzaron a construir una historia en común. Pero no estamos ante una biografía convencional ni ante unas memorias al uso. La propuesta tiene bastante más de juego literario, de reconstrucción sentimental y de exploración de la memoria.

La idea fue de Macarena, periodista y guionista, que quiso contar no solamente la vida de su marido, sino también la suya propia. Dos trayectorias que avanzan en paralelo durante décadas, con sus respectivas familias, experiencias, ilusiones y decepciones, hasta que un encuentro cambia el rumbo de ambas.

La propia autora ha explicado en la Cadena SER que el punto de partida son experiencias reales, aunque no existe una voluntad de ceñirse estrictamente a los hechos. "Todo parte de cosas reales que yo me he llevado a donde puedo y a donde quiero. Biografía es, pero no es. Novela es, pero no es", resume.

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Malla está especialmente de acuerdo con esa manera de abordar el trabajo. "Macarena se ha internado en un proceso creativo, no periodístico. Esa es la magia de la creatividad", explica. Uno de los aspectos más curiosos que ha contado el músico sobre el proceso es que leer el libro le ha permitido descubrir cosas de su propia vida que nunca se había planteado.

"Yo no me acuerdo de casi nada, tengo una memoria desastrosa para muchas cosas, para otras no (...) Me he descubierto a mí mismo leyendo el libro, porque mi mujer ha sabido intuir cosas que yo no sabía", confiesa.

La despedida de Los Ronaldos

Si hay una etapa de la vida de Coque Malla que permite entender la dimensión emocional de la obra es la despedida de Los Ronaldos. Porque aquel grupo no fue simplemente una banda de éxito que terminó agotando su recorrido. Fue su casa, su familia y el espacio en el que había aprendido a vivir.

"Yo no estaba solo, tenía un grupo que éramos familia y de alguna manera estaba protegido", recuerda en la entrevista radiofónica. Aquella sensación de pertenencia fue fundamental durante sus primeros años de carrera. Los Ronaldos crecieron con él y se convirtieron en una parte inseparable de su identidad.

Por eso, cuando llegó el momento de poner fin a aquella aventura, el golpe fue mucho más profundo. "El adiós de Los Ronaldos fue súper aterrador. No éramos un grupo, sino que era nuestra vida, 24 horas al día", admite.

Se trataba de abandonar una forma de vida que había ocupado prácticamente todo su tiempo desde la adolescencia. Los ensayos, las giras, las decisiones, las complicidades y la convivencia cotidiana habían construido una estructura emocional que desapareció de repente. El cantante de 'Sabor salado' describe ese desamparo como "un sentimiento de soledad terrorífico".

En su caso, la separación de la banda supuso enfrentarse a una pregunta mucho más complicada que la de qué hacer musicalmente a partir de entonces. ¿Quién era él sin ellos? "Desmontar tu vida es una marcianada y a veces hay que hacerlo para renacer", reflexiona.

Una noche de febrero y una historia inesperada

El otro gran hilo narrativo de 'Un sitio donde ser salvajes' es la relación sentimental entre Coque y Macarena. Y ahí la historia adquiere un tono distinto, más íntimo. Sus caminos se cruzaron el 6 de febrero de 2010 en Avilés. El músico estaba presentando 'La hora de los gigantes' y ella, que vivía entonces en la localidad asturiana, acudió al concierto. Aquella noche terminaron coincidiendo después de la actuación y volvieron a encontrarse en otro establecimiento cercano.

En el relato ese encuentro funciona como una especie de destino hacia el que parecen avanzar las dos historias. Lo que hasta entonces eran dos vidas independientes termina convirtiéndose en un proyecto compartido. La pareja empezó una relación que se prolongó durante doce años antes de casarse, en 2022. Juntos han formado una familia con sus dos hijos, Cayena y Oliver.

Una canción para acompañar el libro

El proyecto tiene además una prolongación musical. Coque Malla ha presentado la canción 'Salvajes', vinculada al universo del libro y nacida de una manera bastante espontánea. Todo empezó con un riff de guitarra que tocaba durante unas vacaciones. Macarena lo escuchó desde la cocina y enseguida vio en aquella melodía algo más que una improvisación. Le pidió que la convirtiera en una canción para acompañar el libro.

Malla no estaba inicialmente convencido, pero ella insistió hasta que aquella idea terminó tomando forma. La canción se ha convertido así en una especie de banda sonora de estas memorias, con un videoclip protagonizado por su hija Cayena.