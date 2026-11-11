Así veía España Ibáñez: "En 13 Rue del Percebe ya se hablaba de la especulación inmobiliaria"

Javier Sánchez 11 NOV 2026 - 08:01h.

Antoni Guiral, experto en el universo del autor de Mortadelo y Filemón, publica 'Un país en viñetas'

Los 200 primeros casos de Mortadelo y Filemón, juntos: "Parodian la España de los 60 que quiere comprarse un piso"

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MadridLos niños que leían tebeos -que no cómics- de Bruguera en los 70 y 80 se merendaban tramas locas de espías, de misterios ridículos o de aventuras sin ton ni son. Pero entre medias de aquellas lecturas de Mortadelo y Filemón, Pepe Gotera y Otilio o Rompetechos, se deslizaban asuntos como el pluriempleo, la vivienda o el paro, por cortesía de autores entre los que se encontraba un tal Francisco Ibáñez.

Uno de los grandes especialistas en Ibáñez y el universo Bruguera es Antoni Guiral, que ahora ha dado forma, junto a Jordi Canyissà, a una obra en la que aborda el retrato de España que el padre de Mortadelo deslizó en sus páginas durante sus más de 70 años de trayectoria. En Un país en viñetas (Bruguera), Guiral pone sobre la mesa como Ibáñez abordó durante toda su carrera asuntos como la religión, la corrupción política o el tema de actualidad que tocara en cada momento. Hablamos con él sobre el legado de un autor esencial para entender este país.

¿Cómo fue el proceso de elaboración de Ibáñez. Un país en viñetas?

En cuanto me encargaron el libro, lo primero fue repasar de nuevo la obra de Ibáñez. Evidentemente, no repasé las 40.000 páginas que dejó hechas, pero sí varios miles. Había que acercarse a ellas desde otra perspectiva: estábamos haciendo un libro sobre cómo Ibáñez refleja la idiosincrasia española. Por tanto, era necesario identificar qué historietas abordaban esos temas y revisar una cantidad importante de páginas.

¿Cuál consideras que es el mayor mérito de Ibáñez? ¿Su capacidad para introducir una crónica social en un producto dirigido al público infantil y juvenil?

Creo que tiene varios méritos. El primero es su capacidad para llegar a todo el mundo. Cuando eres niño, hay temas de su obra que se te escapan, pero el humor lo entiendes perfectamente: el gag, el golpe, el tropiezo... Eso te llega de inmediato.

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Cuando te haces adulto, empiezas a captar otras cosas que siempre están presentes en sus aventuras. Por eso creo que uno de sus grandes méritos es saber conectar con lectores de todas las edades de maneras distintas, con detalles que funcionan tanto para los jóvenes como para los adultos.

Su obra abarca muchas décadas. ¿También fue cambiando su manera de retratar España, desde los años cincuenta hasta los ochenta y noventa?

Sí, porque es importante tener en cuenta que durante el franquismo había temas políticos y sociales que no se podían abordar. Hasta mediados de los años setenta, existían muchas limitaciones. A partir de la transición, Ibáñez pudo tratar según qué cuestiones con mucha más libertad. Lo que sí supo hacer fue evolucionar con la sociedad y retratarnos en todos los ámbitos. A partir de los años ochenta aparecen con más asuntos muy vinculados a la actualidad del momento, desde las Olimpiadas al Tratado de Maastricht, pasando por el euro. Su obra va evolucionando a medida que lo hace la sociedad española.

Uno de los temas a los que más jugo sacó fue la corrupción política. ¿Ibáñez era un indignado o se limitaba a retratar el desencanto de la época?

No creo que fuera un indignado en el sentido actual del término. Lo que hacía era captar el ambiente de cada época y reflejarlo a su manera. En sus historietas aparecen casos de corrupción de distintos niveles y partidos. Ahí reparte para todos. Ibáñez sabía captar el momento que atravesaba el país en cada etapa de su evolución histórica y trasladarlo a sus páginas.

En muchas viñetas aparece el ciudadano de a pie, apaleado, engañado o persiguiendo al político con un garrote. ¿Hacía mucho trabajo de campo para saber qué pensaba la gente?

Creo que sí. Leía la prensa, estaba al día y prestaba atención a las conversaciones que escuchaba en los bares, con sus amigos o con su familia. Y después lo trasladaba a sus historietas. Ibáñez siempre fue un hombre de la calle, una persona modesta, como la mayoría de nosotros. Posiblemente, esa cercanía también esté en la esencia de su éxito: sabía reflejar lo que somos y hemos sido desde la perspectiva de esa gran clase media que constituye buena parte de la sociedad española.

Hay un cambio importante cuando abandona Bruguera y crea personajes como Chicha, Tato y Clodoveo, más modernos, vinculados a la España de la Movida..

Fue un cambio importante, motivado por las circunstancias. En 1985, harto de que Bruguera no le pagara los derechos que le correspondían, Ibáñez abandonó la editorial. Después contactó con Ediciones Junior, que puso en marcha una revista. Una vez más, supo adaptarse a los tiempos. España atravesaba una crisis económica importante, con mucho paro, y creó unos personajes jóvenes: dos chicos y una chica que se conocen en una cola del desempleo y comienzan a vivir sus aventuras.

Quizá una de las series en las que mejor se aprecia esa crítica social de Ibáñez sea 13, Rue del Percebe. Sus historietas parecen hablar de problemas que siguen vigentes, como la vivienda.

Es que resulta extraordinario. Hay un piso ocupado por una mujer que realquila habitaciones y cuya situación sigue siendo reconocible hoy en día. La serie solo se publicó entre 1961 y 1968, pero puedes leerla ahora y encontrar problemas muy actuales. Están las dificultades de vivir en una finca donde todo funciona mal, el ascensor que nunca va, la portera y sus tejemanejes, el sastre que engaña a sus clientes, el tendero... Incluso aparece un personaje que vive en la alcantarilla.

Todo eso refleja cómo se vivía entonces. En los años sesenta comprar un piso era, como ahora, muy complicado. La mayoría de la gente vivía de alquiler. Lo curioso es que, décadas después, algunos de aquellos problemas siguen presentes.

¿Tuvo problemas con la censura durante el franquismo? ¿O sabía esquivarla gracias a que publicaba en revistas infantiles y juveniles?

Ibáñez era muy hábil, aunque sí tuvo algunos encontronazos con la censura. Por ejemplo, en 13, Rue del Percebe había un personaje que era una especie de científico loco capaz de crear vida y monstruos, como Frankenstein. La censura establecía que solo Dios podía crear vida, así que tuvo que eliminarlo. Durante algunas semanas, la portera fue enseñando el piso a distintos posibles inquilinos, hasta que la situación volvió a encauzarse.

También ocurrió algo curioso con La familia Trapisonda, un grupito que es la monda. Inicialmente estaba formada por un matrimonio, su hijo y un sobrino. En un momento dado, la relación familiar tuvo que cambiar: el padre y la madre pasaron a ser hermanos, y los niños, sobrinos. La razón era que no se podía cuestionar la figura paterna ni la institución familiar de aquella manera.

Ibáñez supo sortear algunas restricciones, aunque otras veces tuvo que ceder. Eso sí, cuando desapareció la censura, pudo trabajar con mucha más libertad.

Algunos de sus chistes, como los relacionados con la discapacidad visual de Rompetechos o las burlas hacia Ofelia, secretaria de la TIA, podrían resultar controvertidos hoy. ¿Cómo hay que leerlos desde nuestra perspectiva actual?

Hay que situarlos en su contexto social y político. Algunas cosas que se publicaban entonces hoy no se harían, pero forman parte de una época determinada. El humor de Ibáñez es, a su manera, políticamente incorrecto, y, sinceramente, creo que el buen humor necesita esa cierta incorrección. Pensemos en el cine mudo: alguien resbala con una piel de plátano, se cae y nos reímos. En cierto sentido, la base del humor está ahí, aunque nos estemos riendo de alguien que puede haberse hecho daño. A Ibáñez le encantaba ese humor, lo que conocemos como slapstick: acción, movimiento y golpes. Y eso sigue funcionando. Cuando vuelves a leer sus historietas, la carcahada sale sin que te des apenas cuenta.

También se rio de grandes acontecimientos, como los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992 o el quinto centenario del descubrimiento de América. ¿Llegó a levantar ampollas?

No creo que esas historietas provocaran grandes polémicas por sí mismas, aunque sí hubo alguna queja en otros casos, por ejemplo con el tratamiento de la religión católica en alguna historieta de Mortadelo y Filemón.

Al revisar miles de páginas para el libro, ¿has descubierto algo que te haya sorprendido especialmente?

Lo que más me sorprende es la manera en que sus historietas son un reflejo social, político, económico y sociológico muy evidente de lo que hemos sido y de lo que somos. Me impresiona que fuera capaz de transmitir esa manera de ser con tanta naturalidad. Creo que lo hizo como prácticamente nadie ha sabido hacerlo.

Si Ibáñez siguiera vivo en 2026, ¿sobre qué temas crees que estaría trabajando?

Uno podría ser el de los desahucios, que es una de las cuestiones que más preocupan hoy. Creo que sería un tema al que le dedicaría mucha atención. EY otro sería la política, tal y como la vivimos actualmente. ¡Ahí tendría muchísimo material!.