"Están locos estos normandos": vuelve en una edición especial la aventura de Astérix más mítica de los 60

Redacción Uppers 14 OCT 2026 - 12:25h.

Una nueva edición del clásico 'Astérix y los normandos' incorpora 16 páginas adicionales dedicadas a su creación, contexto histórico y documentos originales

Astérix y Obélix: cómo aprender economía gracias a un cómic de menhires, sestercios y jabalíes

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'Astérix y los normandos' no fue una historia más dentro de la mítica serie creada por René Goscinny y Albert Uderzo. Este noveno álbum supuso el despegue comercial masivo de la franquicia -con una descomunal tirada inicial en Francia de 1.200.000 ejemplares- y rompió con varias de las dinámicas tradicionales del aclamado cómic franco-belga. Ahora Salvat la recupera en una nueva edición con abundante material adicional que brinda la oportunidad de volver a disfrutar de una de las aventuras más ingeniosas de Astérix al tiempo que invita a descubrir todo lo que se esconde detrás de ella.

Publicada originalmente por entregas en la revista francesa Pilote en 1966 y editada en forma de álbum en 1967, esta entrega de la colección convirtió el miedo, la educación sentimental y el choque entre generaciones en el combustible de una comedia que conserva buena parte de su frescura. El punto de partida es tan sencillo como brillante. Los normandos, guerreros temibles convencidos de que el miedo da alas, llegan a la costa de la Galia con una misión insólita. Quieren descubrir qué se siente al tener miedo para poder experimentar esa supuesta capacidad de volar. El problema es que su fama de invencibles les impide encontrar a alguien que les enseñe semejante sensación.

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Mientras tanto, la aldea gala recibe a Gudúrix, sobrino del jefe Abraracúrcix, un adolescente procedente de Lutecia que representa el reverso del guerrero tradicional. Pendiente de las modas, acostumbrado a la comodidad y poco interesado en las actividades que sus anfitriones consideran propias de un hombre, el joven se convierte en el candidato perfecto para recibir una lección que no había pedido.

Goscinny construye así una doble parodia. Los normandos, que presumen de no temer a nada, necesitan aprender una emoción que consideran útil para sus aspiraciones. Gudúrix, por su parte, debe enfrentarse a un entorno que pone en cuestión su estilo de vida y sus prioridades y descubre que no todo se se resuelve evitando los problemas. Entre unos y otros, Astérix y Obélix intentan que la situación no se les vaya de las manos, aunque sus métodos de enseñanza distan de resultar convencionales.

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El bardo, contra todo pronóstico

Si hay un elemento que convierte esta historia en una de las más recordadas de la colección, es el papel de Asurancetúrix. El bardo de la aldea, cuyos intentos musicales suelen provocar más molestias que admiración entre sus vecinos, acaba desempeñando un papel decisivo en la resolución del conflicto.

El recurso encierra una de las bromas más eficaces del álbum. Aquel al que casi nadie quiere escuchar se convierte en la respuesta a un problema que ni la fuerza física ni las estrategias de los guerreros consiguen solucionar de la manera habitual. La música, o más bien el efecto que produce el canto del bardo, altera las expectativas y demuestra que las apariencias pueden resultar engañosas.

Qué aporta la nueva edición

La principal novedad de esta edición especial en tapa dura es el material complementario. El volumen incorpora 16 páginas adicionales con un dossier dedicado a la creación del álbum, su contexto histórico, curiosidades y documentos originales. Una oportunidad única de acercarse al proceso creativo que dio forma a una historia ya clásica. Detenerse en las decisiones de sus autores permite apreciar mejor el equilibrio entre guion, dibujo y ritmo narrativo.

Quien solo busque releer la aventura encontrará la historia que ya conoce; quien quiera profundizar en sus entresijos tendrá un motivo adicional para volver a ella. Pero casi seis décadas después de su publicación original, 'Astérix y los normandos' sigue demostrando que una buena historieta puede combinar entretenimiento, observación social y conocimiento del imaginario histórico sin perder ligereza.