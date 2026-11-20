Ruth Méndez 20 NOV 2026 - 22:01h.

La divulgadora acerca la obra conocidas figuras a los jóvenes a través de las redes a la vez que recuerda a las grandes artistas mujeres olvidadas

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Pelo rosa, estética de influencer, mucho sentido del humor y miles de seguidores pendientes de sus videos. Sara Rubayo no utiliza sus redes sociales para hablar de maquillaje ni de tendencias, lo hace de Velázquez, Goya o de las grandes artistas olvidadas. Ella ha encontrado la manera de llevar la historia del arte a Instagram logrando que muchos jóvenes quieran saber más de lo que cabe en un 'reel'.

Un equipo de Informativos Telecinco ha charlado con ella en la Academia de las Artes de San Fernando, clave en el siglo XVIII, un lugar en el que "realmente todos los artistas, sí o sí, tenían que pasar por aquí si querían serlo", cuenta Rubayo.

De los grandes genios de esa época o de anteriores habla Sara Rubayo en su nuevo libro, 'Arte Matrio'. Pero también abre la puerta a ese otro arte que salpica España. "Condensar toda nuestra historia del arte en algo menos de 400 páginas, desde prehistoria, hasta que me he tenido que quedar a las puertas del siglo XX", cuenta.

Acercar el arte a través de las redes sociales

Este repaso puede sonar aburrido, pero no. Con rigor y gracia, esta historiadora del arte acerca a muchas obras, compara los romanos con reyes del marketing y al neoclasicismo con un calabacín.

"El calabacín siempre es una verdura, es muy cómoda, porque es tan insípida que le gusta a todo el mundo", cuenta. Recuerda que somos mezcla de culturas. Ni la dama de Elche es puramente íbera. "Cuando la analizas estilísticamente te das cuenta que es una mano griega o tiene, por ejemplo, una cenefa en la cabeza con unas bolitas que son de influencia africana. Tiene los pendientes que son fenicios", describe.

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Anima a presumir del arte matrio. "Por mucho que viajemos fuera porque pensamos que todo lo bueno está fuera, pues cuando volvemos siempre nos encontramos con lo que nos acoge en casa", concluye.