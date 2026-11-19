El propio José Luis Figuereo Franco, nombre real del cantante, ha querido pronunciarse públicamente sobre lo sucedido

Entre los álbumes afectados se encuentran 'Yo sueño flamenco', 'Mi secreto', 'Mal de amores', 'La fuente del deseo' o 'Me voy al mundo', entre otros

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Temas que han acompañado a varias generaciones y que forman parte de los primeros años de la carrera de El Barrio han desaparecido de las plataformas digitales como consecuencia de una resolución del Tribunal Supremo. Una situación que afecta a gran parte de su discografía y que llega tras un largo enfrentamiento judicial que mantiene con su antigua compañía discográfica, Ediciones Senador S.L.

El propio José Luis Figuereo Franco, nombre real del cantante, ha querido pronunciarse públicamente sobre lo sucedido a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

El comunicado

"Como muchos habréis podido comprobar, una parte importante de mi discografía ha dejado de estar disponible en las plataformas digitales como consecuencia de una resolución judicial, y estamos trabajando para que de nuevo dicha música siga sonando. Me duele pensar que muchas de esas canciones que nacieron de mis adentros y que, durante tantos años, habéis hecho vuestras, hoy no puedan escucharse", ha expresado el artista.

En su mensaje, El Barrio también ha querido evitar generar falsas expectativas sobre cuándo podrán volver a escucharse esos temas. "Os pido paciencia y, sobre todo, comprensión. No quiero daros fechas ni prometeros algo que hoy no está en mis manos. Prefiero hablaros con la verdad, como siempre he intentado hacer en todas mis canciones", ha añadido.

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Asimismo, el cantante ha indicado sobre sus canciones: "Aunque las escribiera yo, hace mucho tiempo que dejaron de ser solamente mías, también son parte de vuestras vidas, de vuestros recuerdos y de vuestra historia".

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El gaditano termina la misiva recordando los 30 años transcurridos desde que comenzó su andadura musical y lanza el siguiente mensaje: "Hay algo que ni el tiempo ni las circunstancias podrán cambiar: todo lo que hemos vivido juntos, y lo que nos queda por vivir, y tengo fe en que algún día volverá a salir el sol y esas canciones encontrarán de nuevo su camino hasta vosotros. Mientras tanto, aquí seguimos", concluye.

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La batalla judicial

Detrás de la problemática se encuentra una resolución judicial que ha cambiado las condiciones de explotación de las grabaciones realizadas por El Barrio durante sus primeros 15 años de trayectoria. Una de sus etapas clave que le sirvió para convertirse en uno de los nombres más reconocibles del panorama musical español.

Por aquel entonces, el artista suscribió tres contratos con la compañía discográfica en 1996, 1999 y 2004, mediante los cuales se regulaba la grabación y explotación comercial de sus interpretaciones.

El conflicto entre ambas partes terminó en los tribunales después de que el cantante considerase que la compañía no estaba cumpliendo las obligaciones económicas que había asumido.

En noviembre de 2015 presentó una demanda para solicitar la resolución de esos contratos y poder continuar explotando los álbumes que habían nacido al amparo de aquellos acuerdos.

El procedimiento tuvo un largo recorrido judicial, con resoluciones anteriores favorables a la discográfica, hasta que el Tribunal Supremo terminó dando la razón al músico. La sentencia 1241/2026, dictada por la Sala de lo Civil el 21 de julio de 2026, declaró resueltos los tres contratos y extinguió los derechos y obligaciones derivados de ellos.

Tal y como recoge 'Cool', uno de los aspectos fundamentales del fallo tiene que ver con las cantidades que la empresa debía abonar al intérprete. El Supremo condenó a Ediciones Senador a pagar a El Barrio 93.547,45 euros, además de los intereses legales correspondientes desde la interposición de la demanda.

La resolución judicial también puso fin al derecho de la compañía a continuar fabricando, editando, comercializando y distribuyendo las grabaciones de las interpretaciones del cantante realizadas bajo aquellos contratos. De ahí que la discográfica haya procedido a retirar el catálogo del mercado físico y digital.

Los discos y las canciones que han desaparecido de Spotify

La retirada ha afectado a las grabaciones que El Barrio publicó bajo el sello de Ediciones Senador desde sus comienzos hasta 2011.

Entre los álbumes afectados se encuentran 'Yo sueño flamenco', 'Mi secreto', 'Mal de amores', 'La fuente del deseo', 'Me voy al mundo', Ángel malherido', 'Las playas de invierno', 'La voz de mi silencio', 'Duermevela' y 'Espejos', entre otros.