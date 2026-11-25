El músico de Carabanchel publica sus memorias a los 72 años, 'Ni gozo ni calvario', en las que repasa una carrera de más de cuatro décadas que no siempre le permitió llegar holgadamente a fin de mes

Madrid, te quiero y te odio: las canciones de Leño, Sabina y otros músicos que mejor la han cantado

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Rosendo es único. La leyenda del rock urbano (urbe: ciudad especialmente populosa, como Madrid, donde nació) pasa actualmente largas temporadas en el pueblo de Burgos de donde es natural su esposa. ¿Cómo vive entre catedrales y paisajes de Castilla el máximo exponente de aquel género, retirado desde hace ocho años? ¿Tiene una cuadrilla con la que juega al dominó por las tardes? ¿Le ha dado por la horticultura, la cocina o alguna otra de esas aficiones que uno va descubriendo cuando se jubila?

"De todo eso, nada", responde Rosendo Mercado (Madrid, 1954), quien acaba de publicar sus memorias, Ni gozo ni calvario (Espasa). A tenor de sus palabras, parece haberle cogido bastante bien el tranquillo a esto de la jubilación: «Hago vida en Burgos como la hago en Madrid. Ni soy cocinillas, ni me gusta la huerta, ni voy a jugar al dominó, ni esas cosas. Es una vida muy sosa. Salgo a pasear, a dar vueltas, al cine cuando puedo. Hago la misma vida que hago en Madrid, pero en el pueblo, porque estoy más tranquilo».

Un músico lo es toda la vida, aunque cese su actividad. Cuesta imaginarlo despreciando su guitarra. «Llevo tiempo que no la cojo. Cuando dejé de tocar en directo, en principio seguía tocando en casa y preparando algunas canciones con intención de grabar, sin prisa, algún disco en un momento dado. Pero todo eso se fue enfriando». La elaboración de sus memorias, una tarea a la que ha dedicado cuatro o cinco años, y ciertos achaques propios de la edad han contribuido a que el músico haya ido perdiendo el hábito.

«Tuve un problema de artrosis y me operaron en la mano. Estuve un tiempo que no podía tocar, no lo pasaba bien, con lo cual lo he ido dejando. Y ahora que he acabado esta historia me estoy planteando volver a coger la guitarra, sin prisa y con tranquilidad. A lo mejor en algún momento vuelvo a grabar algo. El directo, por supuesto, ya me lo he quitado de en medio y quiero hacer mi vida de jubilado, como todas las personas jubiladas. Menos rockero y más jubilado».

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Saber cuándo bajarse del escenario

En diciembre de 2018, Rosendo puso fin a una carrera musical que había comenzado en 1972 como guitarrista de Fresa, formación de la que surgiría Ñu, y que adquiriría una dimensión histórica con la creación de Leño a finales de aquella década. El suyo es uno de los casos menos frecuentes en un oficio cuyos profesionales suelen mostrar cierta resistencia a la jubilación, incluso después de haber protagonizado varias giras de despedida.

«Yo me tiré mucho tiempo diciendo que iba a aguantar hasta que reventara en un escenario. Pero las circunstancias no son como te las piensas. Llega un momento en que te das cuenta de que estás un poco fuera de lugar, que físicamente no respondes a las expectativas y que es el momento de dejar un hueco a la gente joven».

En su caso, además del desgaste físico, concurrió una circunstancia que no trascendía al público que acudía a sus conciertos: las malas relaciones entre los otros integrantes de su banda. Es uno de los episodios que más trabajo le ha costado abordar en sus memorias.

«Era cuando mejor funcionaba el grupo, cuando teníamos un mánager que nos hacía funcionar sin problemas, con cierta continuidad. Y yo creo que la imagen que dábamos en el escenario no era la real, porque yo me llevaba bien con el resto, pero entre ellos no se llevaban bien. Me ha costado mucho contarlo de manera que no ofendiera a nadie, pero tenía que hacerlo porque ha sido uno de los motivos por los que quizás yo haya llegado un poco antes de tiempo al final».

Rosendo quiso mantener hasta el último momento el formato de trío con el que tan bien se había desenvuelto desde los tiempos de Leño, una fórmula musical que, sin embargo, resulta bastante exigente para un hombre que ha de cantar y tocar la guitarra durante dos horas. «No tengo yo esa energía ni ese espíritu. Podría haber durado un año o dos más si el grupo se hubiera llevado bien, pero a estas alturas ya estaría retirado de cualquier manera».

No parece dispuesto a incurrir en aquello que, como espectador, le produce cierta desazón. «No tiene mucho sentido verme ahí, o yo no me lo creo. Como tampoco me creo a muchos de estos que son supervivientes, que llevan toda la vida ahí y que hay veces que los ves y dices: “Por favor, no me hagas sufrir, bájate del escenario”».

El éxito y las estrecheces económicas de Leño

Entre 1979 y 1982, Leño publicó tres álbumes de estudio —Leño, Más madera y ¡Corre, corre!— y uno en directo, suficientes para establecer buena parte de los fundamentos del rock urbano español, un género cuya descendencia musical llega hasta nuestros días. Canciones como «Este Madrid», «El tren», «Maneras de vivir» o «Sorprendente» pertenecen ya al patrimonio sentimental de varias generaciones de españoles. Pero la consideración que adquirió el grupo con posterioridad a su desaparición puede inducir a pensar que aquellos tres chavales vivieron una época de bonanza económica. Nada más lejos de la realidad.

Disolución de Leño

Leño se disolvió en otoño de 1983, después de participar junto a Miguel Ríos y Luz Casal en Rock de una noche de verano, una gira que supuso un salto cualitativo en la producción de espectáculos musicales en España. La separación de Rosendo, Tony Urbano y Ramiro Penas, en el momento de mayor popularidad del grupo, dejó perplejos a sus seguidores.

«Fue dolorosa, pero el motivo no fue uno. Fueron una serie de circunstancias. Entre nosotros empezaba a haber distanciamiento, las compañías no nos hacían ni puñetero caso, los mánagers, más o menos, íbamos siempre a remolque, no ganábamos dinero como para mantenernos. Y claro, todo eso con veinte, veintipocos años, bien, pero cuando vas cumpliendo años te planteas las cosas de otra manera».

Rosendo tenía 29 años cuando desapareció Leño. Todavía tardaría dos en publicar su primer álbum en solitario, Loco por incordiar (1985), debido a problemas contractuales con su anterior compañía discográfica. El éxito de canciones como «Agradecido» o «Pan de higo» le permitió emprender una nueva etapa profesional sin vivir exclusivamente de las rentas artísticas de su antiguo grupo. «Para mí la música ha sido mi forma de trabajo y de ganarme la vida, incluso por delante de lo que pudiera aportar artísticamente. Leño se tenía que acabar. Si nos hubiesen hecho un poco más de caso, quizás entre nosotros hubiésemos tenido menos problemas y a lo mejor hubiéramos durado un poco más y hubiéramos vendido muchos discos, pero no fue así».

Con el paso de los años, los tres músicos asistirían a un fenómeno que propició su acercamiento personal después de un largo periodo de distanciamiento. «Leño estaba cogiendo una fuerza que no había tenido cuando estábamos en vida. Y eso nos demuestra que hay algo más. Leño era algo más que las canciones que hacíamos. Era un sentimiento. Quizás la separación también contribuyera a que la historia se acrecentara y tuviera más importancia. Yo no lo puedo entender. Pero qué felicidad, ¿no?».

Hijo de un zapatero

Si algo llama la atención en Rosendo es la escasa importancia que concede a la aureola de leyenda que le rodea, incluso en una profesión particularmente propicia para que uno acabe adquiriendo una elevada opinión de sí mismo. Aunque, como reconoce, no siempre fue así.

«No voy a negar que al principio quería ser muy famoso y muy moderno y ligar mucho y ganar mucho dinero. Pero, según pasaba el tiempo, iba siendo consciente de que la vida no es tan fácil y, afortunadamente, no tuve un éxito tan temprano. Fui tomando conciencia de que era un curro como cualquier otro, que era afortunado porque no me tenía que levantar a las seis de la mañana para cruzar Madrid para ir a currar».

El músico que recibió en 2006 la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y en 2017 la Medalla de Oro de la Ciudad de Madrid admite que, durante los primeros años de su carrera, tenía preocupaciones bastante más prosaicas que la de construir un legado artístico. «Cuando estaba en activo, sobre todo al principio, lo que me preocupaba era llegar al bolo del domingo para cobrar, con lo cual no tenía la cabeza en muchas otras historias».

Tampoco se atribuye ningún papel especial como portavoz de la clase trabajadora, pese al contenido social de muchas de sus letras, una faceta de su obra que tiene bastante que ver con la educación recibida en casa. «Soy hijo de un zapatero que se pasó la vida currando para sacar a la familia adelante y esa es mi educación. No me ha gustado estudiar, con lo cual yo soy un poco zapatero también y tengo conciencia de barrio y de currante. Punto».

Retirado ya del circuito profesional, Rosendo contempla su situación económica con la cautela de quien nunca ha dado por sentada la prosperidad. «Me siento muy afortunado por haber llegado a la jubilación con un remanente que, si no vivo muchos años, creo que me va a dar para seguir viviendo con unos mínimos. Porque como me dé por alargarme voy a tener que volver a grabar discos ya con noventa años», bromea.

La mujer que pagó las letras de su guitarra

Hay una persona en la vida de Rosendo cuyo concurso, a diferencia del de los numerosos músicos que han pasado por sus distintas formaciones, ha sido constante desde los albores de su carrera: su mujer, Esther, a la que conoció en los tiempos de Fresa y que llegó a hacerse cargo de los plazos pendientes de pago de su guitarra cuando, en 1975, el músico tuvo que incorporarse al servicio militar.

«Ha sido mi punto de apoyo desde el primer día. Empecé a tocar justo cuando la conocí a ella, y siempre estaba ahí. Entendió desde el primer momento que mi vida iba a ser la música y me puso el hombro para que me apoyara en ella hasta esta mañana. Espero que siga así de aquí en adelante». Poco dado a las expansiones sentimentales, el rockero zanja el asunto con sencillez y dismulada emoción: «Estoy convencido de que sin ella no hubiera llegado hasta aquí. Y no me gusta hablar de amor».

También ha sido su mujer, mucho más aficionada a la lectura que él, quien le ha ido introduciendo en el mundo de los libros, una actividad a la que Rosendo presta ahora más atención que en sus años de músico en activo. «En mi casa no había tradición de leer. Mi hermano es ingeniero porque le gustaba estudiar, pero en mi casa no había libros. Es algo que yo no acababa de entender y le he ido dando importancia con el tiempo. Mi mujer lee mucho. De vez en cuando le quitaba algún libro y he ido leyendo poco a poco».

Entre sus conquistas literarias figura nada menos que la lectura de El Quijote. «Sé que tengo que seguir leyendo, que se aprende mucho leyendo y estoy en ello poco a poco. Lástima que me ha pillado muy tarde, pero bueno, algo yo creo que me va a afectar».

Entre los lectores a los que más ilusión le hace llegar con sus memorias está su nieto Tomás, a punto de cumplir trece años, al que durante el proceso de escritura había ido anunciando que algunas de sus conversaciones aparecerían en las páginas del libro. El chaval ya tiene su ejemplar.

Una vida sin tanta nostalgia

En junio de 2017, Rosendo publicó De escalde y trinchera, su último álbum de estudio hasta la fecha. Desde que abandonó los escenarios ha ido desvinculándose también de la actualidad musical. No utiliza Spotify, apenas frecuenta las salas de conciertos y sigue escuchando sus vinilos. «Este mundo a mí ya no me pertenece, yo no me siento partícipe de la vida que se hace ahora mismo. Tampoco me muevo por las salas ni voy a los conciertos como antes, con lo cual a lo mejor estoy equivocado. No conozco nada de lo que está pasando y lo peor de todo es que no me preocupa demasiado».

Más de cuarenta años de giras crean unos hábitos cuya desaparición debe de resultar extraña, especialmente cuando llega el verano, la época de mayor actividad profesional para buena parte de los músicos españoles. Rosendo recuerda que, en alguna ocasión, durante estos ocho años, ha experimentado esa sensación. «He sentido: “Joder, ¿qué hago aquí si tenía que estar por ahí dando tumbos?”. Más que nada por la inercia y por la costumbre. No he sentido la necesidad de volver al escenario. Es una putada porque me planteo: “Joder, ¿tanto eras que ahora ya no lo eres?”. Pero me siento bien así».

Quizá la mayor conquista de Rosendo en estos últimos años haya sido precisamente esa: descubrir que puede vivir sin aquello a lo que dedicó prácticamente toda su existencia adulta, sin la necesidad de reafirmarse cada noche ante varios miles de personas y sin que la consideración que los demás tienen de él determine la que tiene de sí mismo. «Yo soy una leyenda porque me la han hecho. No era eso lo que pretendía».