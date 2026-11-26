Se publican unas íntimas fotografías de Madonna, libres de la presencia de su representante y de los relaciones públicas

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'Madonna Into the Grqoove: Un retrato íntimo de la Reina del Pop' recoge fotografías inéditas de la artista tomadas por Ken Regan, el fotógrafo oficial de los Beatles o los Rolling Stone, en 1985. Este libro de tapa dura, de 160 páginas, muestra a Madonna en su momento más vibrante, capturada un día de febrero en Los Ángeles, y cuenta con un texto biográfico del periodista Tomás Mier.

Con la mayoría de las imágenes inéditas, el libro ofrece una mirada entre bastidores a una artista que se encontraba en el apogeo de su carrera. En 1985, tanto el sencillo como el álbum 'Like a Virgin' alcanzaron el número 1 en Estados Unidos y su incipiente romance con Sean Penn acaparaba las portadas de la prensa sensacionalista de todo el mundo.

A solas con la cámara en una habitación de hotel

"A Madonna le encantaba la cámara, y el sentimiento era mutuo", escribió Regan en su libro 'All Access. "Era consciente de su propia sexualidad y sabía exactamente cómo mirar y cómo posar. Apenas tuve que decirle nada. Madonna estaba unida a la cámara. En su habitación de hotel, Madonna y Regan pasaron unas tres horas haciendo la sesión fotográfica", escribe Mier. "Sin ningún relaciones públicas ni representante a la vista, ella se sumó a su visión".

El fotógrafo - una eminencia de su profesión - confesó que él no pensaba realmente que Madonna llegara a la cima como cantante, hasta que trabajó con ella a solas y se dio cuenta de todo su potencial.