Sergio Delgado 26 NOV 2026 - 05:00h.

El Black Friday no tiene un régimen fiscal especial pero Hacienda lo controla todo, de hecho, su Plan Anual de Control Tributario de 2026 contempla actuaciones específicas para detectar irregularidades en las operaciones digitales

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¿Puede Hacienda investigar las compras y ventas que realizamos durante el Black Friday? La respuesta es sí.

El auge del comercio electrónico ha multiplicado las operaciones que dejan el llamado rastro digital, desde las adquisiciones en tiendas online hasta las ventas de segunda mano en portales como Wallapop o Vinted.

Y aunque comprar un producto rebajado no implica nuevas obligaciones fiscales, obtener beneficios mediante plataformas digitales sí puede tener consecuencias tributarias.

En 2025, el comercio electrónico en España superó los 114.800 millones de euros, un 20,6 % más que el año anterior.

Solo durante el primer trimestre de 2026, la facturación alcanzó los 29.643 millones, con un crecimiento interanual del 15,1 % y más de 549 millones de transacciones.

Hacienda intensifica el control del comercio electrónico en 2026

El Plan Anual de Control Tributario de 2026 contempla actuaciones específicas para detectar irregularidades en las operaciones digitales.

Entre sus prioridades figura comprobar que los vendedores online cumplen sus obligaciones fiscales, especialmente en relación con el IVA y la declaración de ingresos.

Además, la Administración dispone de información procedente de plataformas digitales, entidades financieras y proveedores de servicios de pago.

Desde 2024, el sistema europeo CESOP permite intercambiar información sobre determinados pagos transfronterizos, facilitando la identificación de posibles operaciones comerciales no declaradas.

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No obstante, estos mecanismos no significan que Hacienda investigue individualmente todas las compras realizadas durante el Black Friday.

¿Hay que declarar las compras del Black Friday?

Los consumidores que compren un teléfono, un ordenador o cualquier otro producto en una tienda española no tienen que declarar esa adquisición en el IRPF.

El precio final normalmente incluye el IVA correspondiente, cuyo tipo general en España es del 21 %, aunque determinados productos disfrutan de tipos reducidos. Eso sí, la situación cambia cuando se realizan compras fuera de la Unión Europea, donde pueden aplicarse impuestos a la importación y gastos aduaneros.

En estos casos, el IVA puede exigirse independientemente del valor del producto, mientras que los derechos arancelarios dependen de las condiciones y umbrales aplicables.

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Wallapop y Vinted, cuándo hay que pagar impuestos

Quizás no lo sabías, pero las ventas de artículos usados presentan diferencias importantes según exista o no una ganancia económica.

Por ejemplo, una persona que compró un ordenador por 1.000 euros y lo vende posteriormente por 400 euros no obtiene un beneficio sujeto al IRPF. Sin embargo, esa pérdida de 600 euros tampoco puede deducirse, al derivarse del consumo personal.

La situación cambia si un artículo adquirido por 300 euros se vende por 500. En ese caso existe una ganancia patrimonial de 200 euros que debe declararse conforme a las reglas del impuesto.

Cuando las operaciones constituyen una actividad empresarial, pueden surgir además obligaciones relacionadas con el IVA y la tributación de los rendimientos económicos.

El límite de 30 ventas o 2.000 euros que controla Hacienda

La Directiva europea DAC7, incorporada a la legislación española mediante el Real Decreto 117/2024, establece obligaciones de información para las plataformas digitales.

En las ventas de bienes, los vendedores que realicen 30 o más operaciones anuales o superen los 2.000 euros de contraprestación pueden quedar sujetos a comunicación de información.

Para estar excluidos por este criterio deben cumplirse simultáneamente dos condiciones:

Realizar menos de 30 ventas durante el año natural .

. No superar los 2.000 euros de importe total.

Alcanzar cualquiera de los umbrales no supone automáticamente tener que pagar impuestos.

La obligación de comunicar información corresponde a las plataformas, mediante el modelo 238, mientras que la tributación del vendedor depende de sus beneficios y de la naturaleza de su actividad.

Qué datos recibe Hacienda de las plataformas digitales

Las empresas obligadas a informar pueden comunicar datos identificativos del vendedor, importes percibidos, número de operaciones y determinadas comisiones.

Esta información permite cruzar movimientos económicos y detectar posibles discrepancias con las declaraciones tributarias.

El sistema resulta especialmente relevante para quienes adquieren productos durante campañas promocionales con intención de revenderlos posteriormente.

La compraventa organizada y habitual puede constituir una actividad económica, aunque se realice desde una cuenta particular.

Cómo evitar problemas fiscales durante el Black Friday

Por supuesto, conservar justificantes constituye una de las principales medidas preventivas. Las facturas originales permiten acreditar el precio de adquisición, mientras que los comprobantes de venta ayudan a determinar si existe una ganancia patrimonial. También conviene guardar extractos bancarios y registros de las operaciones realizadas.

El Black Friday no tiene un régimen fiscal especial, pero las operaciones efectuadas durante estas fechas están sometidas a las mismas obligaciones que el resto del año. Hacienda tiene, cada vez más, una mayor información digital de lo que compramos o vendemos por internet.