La confirmación se produce después de que en una primera inspección no se avistase contaminación tras el hundimiento del buque 'Med Emre', que llevaba 7.000 toneladas métricas de gasóleo

Muere un marinero y otros tres permanecen hospitalizados tras el hundimiento de un barco cargado de petróleo al norte de Ibiza

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El director general de Emergencias, Pablo Gárriz, ha explicado que se han detectado pequeñas manchas de combustible en el mar tras el hundimiento del buque 'Med Emre', el barco con bandera de Malta que cargaba 7.000 toneladas métricas de gasóleo y en el que ha muerto un marinero y varios han resultado heridos. Aunque inicialmente Salvamento Marítimo, en su primer despliegue, había comunicado que no había avistado restos de la embarcación, objetos flotantes ni indicios de contaminación, según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), después ha sido Gárriz el que ha detallado la detección de algunas manchas en el mar. No obstante, ha matizado: "Son perfectamente normales en un incidente de estas características".

La embarcación, que cubría la ruta entre Algeciras y Barcelona, se hundió concretamente hacia la medianoche de este jueves a unas 30 millas náuticas al norte de Ibiza y 57 millas al este de Valencia. Como consecuencia, ante la situación, las distintas autoridades activaron inmediatamente sus protocolos y planes de emergencia para evaluar los daños y el posible impacto medioambiental, siendo que Salvamento Marítimo movilizó su embarcación de intervención rápida 'Guardamar Talía', desplegada hasta ser relevada por el remolcador 'Clara Campoamor' tras informar en su último reporte de la ausencia de contaminación visible en el área en su inspección preliminar. Sin embargo, posteriormente, los análisis en el área han comprobado que sí existen algunas manchas de combustible.

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En declaraciones a los medios, Gárriz ha insistido en que en este momento no hay evidencias de un vertido de combustible que tenga que despertar preocupación y que los pequeños restos detectados son habituales en este tipo de incidentes. En todo caso, gracias a los simuladores de deriva, se está haciendo seguimiento de posibles escenarios para anticipar y preparar posibles operaciones en caso de que, finalmente, se produjera un vertido que afectara a la costa de Baleares.

El 'Med Emre' había emitido una señal de socorro MAYDAY

Una hora y media antes del hundimiento, a las 22:30 horas, el 'Med Emre' había emitido una señal de socorro MAYDAY al Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de Valencia. Seis minutos después, a las 22:36 horas, comunicó que sufría una vía de agua y una escora de unos 90 grados.

El buque llevaba 17 tripulantes a bordo, rescatados por Salvamento Marítimo con la participación de los helicópteros Helimer 202, que auxilió a cinco personas, el Helimer 220, que asistió a otras seis, y el mercante Prysmian Monna Lisa, que rescató a otros seis tripulantes. Además, enel operativo también han intervenido agentes de la Guardia Civil de las comandancias de Valencia y Baleares.

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Según ha detallado el Ministerio de Transición Ecológica, seis de los rescatados fueron evacuados al aeropuerto de Ibiza y dos precisaron asistencia médica. Uno de ellos murió posteriormente en el Hospital Can Misses de Ibiza, según confirmó el 061.

Activan los planes de emergencia y solicitan colaboración europea para evaluar posibles daños y vigilar cualquier contaminación tras el hundimiento

Desde las 23:45 horas del miércoles, la Dirección General de la Marina Mercante mantiene activado el Plan Marítimo Nacional en Situación 2 para coordinar la respuesta al siniestro y evaluar su impacto medioambiental. Por su parte, la Dirección General de la Costa y el Mar ha activado de forma preventiva el Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la contaminación (Plan Ribera) para anticipar una posible afección al litoral y organizar las actuaciones necesarias.

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En paralelo, el avión Sasemar 308 ha despegado para efectuar labores de reconocimiento aéreo.

Además de todo ello, en el ámbito europeo, se ha pedido a la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA) imágenes por satélite para los próximos siete días. Asimismo, el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM), dependiente de la Secretaría General de Protección Civil, ha solicitado activar el sistema Copernicus de la Unión Europea (UE) para obtener imágenes y cartografía de la zona.

Finalmente, MITECO recuerda que Baleares ha activado su Plan Territorial de Protección Civil en nivel 0 para realizar un seguimiento continuo de la situación y asegurar una respuesta rápida ante cualquier incidencia que pueda afectar al litoral o al medio marino.