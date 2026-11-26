Un niño de 10 años ha disparado con una pistola de balines a un compañero en un colegio de Murcia

En una emergencia cada segundo cuenta: la policía explica lo que hay que decir cuando llamas al 091

Compartir







MurciaUn menor de 10 años ha disparado con una pistola de balines a un compañero de clase en un colegio de Murcia. Según ha podido conocer 'La Opinión de Murcia', el ataque ocurrió hace tres semanas, pero ha sido ahora cuando se ha hecho público tras la denuncia presentada pro varios padres del centro.

Por su parte, el alumno que recibió el disparo, resultó ileso debido a que llevaba un chaleco acolchado que amortiguó el golpe.

La denuncia de los padres tras el disparo con esta pistola de balines

En el escrito presentado por varios padres de los alumnos de este colegio que ha sido enviado a la Consejería de Educación y al que ha tenido acceso 'La Opinión de Murcia', los progenitores denuncian los continuos episodios que protagonizaría este alumno dentro del centro.

PUEDE INTERESARTE Un estudiante hiere en un ojo a una compañera con una pistola de aire comprimido en Tarragona

"La situación ha alcanzado una gravedad especialmente preocupante al tener conocimiento de que dicho alumno habría introducido en el centro educativo una pistola de balines, con la que presuntamente habría amenazado a una compañera y llegado a disparar contra otro compañero", denuncian los padres de los alumnos.

"Como padres, nuestra principal responsabilidad es proteger la integridad física y emocional de nuestros hijos. Ningún alumno debería acudir al colegio con miedo a sufrir agresiones, amenazas o a encontrarse ante situaciones que puedan poner en peligro su seguridad", recalca la denuncia que ha sido enviada a la Consejería.

Piden que intervenga la Inspección Educativa

Al parecer y según detallan desde el medio de comunicación murciano, el autor del ataque sería un menor que ya ha protagonizado varios episodios violentos contra otros menores del centro educativo. Por eso, los padres de los demás alumnos denuncian el miedo que sienten sus hijos a la hora de acudir al colegio y tener que compartir espacio con este niño de 10 años.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Entendemos que todos los menores tienen derecho a recibir educación y a contar con la atención que necesiten, pero también queremos dejar claro que ese derecho debe ser compatible con el derecho del resto del alumnado a estudiar en un entorno seguro y libre de violencia", apunta el comunicado.

Por eso, los progenitores de los alumnos de este centro educativo de Murcia pide "que la Inspección Educativa intervenga de manera urgente para investigar los hechos expuestos y comprobar las actuaciones realizadas por el centro, que se adopten medidas inmediatas y efectivas para garantizar la seguridad física y emocional de todos los alumnos afectados y que se establezcan medidas de protección para los menores que hayan sufrido agresiones, amenazas o intimidaciones, evitando cualquier tipo de represalia".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Por último, en la denuncia presentada por los padres también se exige a la Consejería de Educación que se aclare "cómo pudo introducirse un arma de balines en las instalaciones escolares y qué medidas se han adoptado".

¿Qué se ha hecho desde la Consejería?

Por su parte, la Consejería de Educación de la Región de Murcia se han mantenido en contacto con 'La Opinión de Murcia' y han querido aclarar que en el centro educativo ya se han puesto en marcha las medidas que contempla la normativa tras este episodio violento.

Al parecer, el niño que entró en el colegio con esta pistola de balines habría sido expulsado durante 15 días del centro: "Con este alumno de 10 años, al que se encontró una pistola de balines con la que no hirió a nadie, se le requisó la pistola y el centro educativo ha adoptado las medidas contempladas en la normativa".