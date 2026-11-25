Antonio Rodríguez 25 NOV 2026 - 20:31h.

Ada Colau, candidata por Frente Amplio a las elecciones generales 2026, en 'Informativos Telecinco'

Las propuestas más destacadas de Frente Amplio: desde una jornada laboral de 32 horas hasta la jubilación a los 65 años

Compartir







Ada Colau, candidata por Frente Amplio a las elecciones generales 2026, se sienta en el plató de 'Informativos Telecinco' para detallar todos los puntos claves de su propuesta, realizando un análisis sobre la vivienda, pensiones, trabajo, inmigración, economía o violencia de género.

En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Ada Colau estará en plató junto a Carlos Franganillo para reivindicar los derechos de las mujeres y las muertes de miles de víctimas que a día de hoy siguen sufriendo a manos de sus parejas.

La política catalana tendrá a partir de las 21:00 horas una última oportunidad conectar con los españoles y explicar al detalle sus propuestas electorales antes del debate a cuatro frente a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal que se producirá mañana jueves a las 22:00 horas.