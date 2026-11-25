Sigue la entrevista de Ada Colau con Carlos Franganillo, en directo: responderá todas las preguntas a partir de las 21:00 horas
Ada Colau, candidata por Frente Amplio a las elecciones generales 2026, en 'Informativos Telecinco'
Las propuestas más destacadas de Frente Amplio: desde una jornada laboral de 32 horas hasta la jubilación a los 65 años
Ada Colau, candidata por Frente Amplio a las elecciones generales 2026, se sienta en el plató de 'Informativos Telecinco' para detallar todos los puntos claves de su propuesta, realizando un análisis sobre la vivienda, pensiones, trabajo, inmigración, economía o violencia de género.
En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Ada Colau estará en plató junto a Carlos Franganillo para reivindicar los derechos de las mujeres y las muertes de miles de víctimas que a día de hoy siguen sufriendo a manos de sus parejas.
La política catalana tendrá a partir de las 21:00 horas una última oportunidad conectar con los españoles y explicar al detalle sus propuestas electorales antes del debate a cuatro frente a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal que se producirá mañana jueves a las 22:00 horas.
Ada Colau, a punto de ser entrevidtada por Carlos Franganillo
La política de Frente Amplio ya está en el plató de 'Informativos Telecinco'
"Las mujeres vamos a ir en masa a votar el 29N"
Ada Colau e Irene Montero piden el voto femenino en las urnas: "Vamos a ser quienes pongamos a la extrema derecha en su sitio"
La candidata a las elecciones por Frente Amplio, Ada Colau, ha animado a lasmujeres a votar "en masa" en las elecciones del próximo domingo para "poner a la extrema derecha en su sitio". Así se ha expresado al inicio de la manifestación convocada por laComisión 8M por el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.Ir a la noticia
Frente Amplio propone un IVA del 0% para consumos bajos de luz, agua y gas
Frente Amplio propone un IVA del 0% para consumos bajos de luz, agua y gas y subir los salarios de acuerdo a la inflación
Frente Amplio busca movilizar a su electorado de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre con propuestas directas al bolsillo. Su líder, Ada Colau, ha propuesto establecer un IVA progresivo para lossuministros de electricidad, agua y gas, que partiría del 0% para los consumos más bajos y personas vulnerables. Además de plantear la modificación del Estatuto de los trabajadores que todos los salarios suban conforme al IPC, para evitar la pérdida de poder adquisitivo.Ir a la noticia
Ada Colau: "Ninguna mujer debería vivir con miedo, ni en la calle, ni en el trabajo, ni en su propia casa"
"Ninguna mujer debería vivir con miedo, ni en la calle, ni en el trabajo, ni en su propia casa.
Reivindicamos el derecho de todas las mujeres a vivir libres, seguras y con autonomía. Y sabemos que para hacerlo realidad, el acceso a una vivienda digna, segura y estable es también una herramienta fundamental de protección, libertad y emancipación"
Ada Colau, en la manifestación del 25N: "Las mujeres pondremos a la extrema derecha en su sitio"
La candidata a las elecciones por Frente Amplio, Ada Colau, ha animado a las mujeres a votar "en masa" en las elecciones del próximo domingo para "poner a la extrema derecha en su sitio". Así se ha expresado al inicio de la manifestación convocada por la Comisión 8M por el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
"Estoy convencida de que las mujeres vamos a ir en masa el 29 de noviembre a votar y las mujeres vamos a ser quienes pongamos a la extrema derecha en su sitio. No lo vamos a permitir, no en nuestro nombre, no vamos a retroceder ni en uno solo de nuestros derechos y libertades y vamos a seguir avanzando hasta acabar con la violencia machista", ha indicado.
Ada Colau pide "máxima movilización" antes de las elecciones
"Esta última semana es la más importante. Cada voto cuenta", ha recordado durante un mitin celebrado junto a candidatos de la coalición Unidad del Pueblo Canario, recordó el pasado domingo en su mitin por Nueva Canarias, Podemos y Frente Amplio.
"No solo entramos con más fuerza en el Congreso de los Diputados, sino que le quitamos escaños a Vox. De eso se trata y de ganar una mayoría social progresista que haga avanzar este país en lugar de retroceder".
"Eso se juega aquí, se juega en Canarias. El voto decisivo está en Canarias", aseguró la excalcaldesa de Barcelona y líder de la nueva formación política creada para estas elecciones.