Alberto Rosa 25 NOV 2026 - 18:41h.

Un informe ha revelado que los organismos públicos desaprovecharon claras oportunidades para salvar al pequeño, fallecido en 2021

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Ethan Ives-Griffiths murió el 16 de agosto de 2021 tras sufrir una lesión craneal “catastrófica” en la casa de sus abuelos en Garden City, Flintshire, en Gales del Norte. El pequeño, de dos años, murió a manos de sus abuelos, después de haber sido golpeado y privado de alimento y de líquidos.

Tal y como informa ‘BBC’, un informe sobre el caso ha revelado que los organismos públicos desaprovecharon claras oportunidades para protegerlo, lo que provocó que la voz del niño “no fuera escuchada”.

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Ethan se encontraba deshidratado y con un peso muy por debajo de lo normal. Además, presentaba 40 hematomas o marcas visibles, cuando se desplomó a causa de una lesión craneal en casa de sus abuelos.

Las disculpas "sin reservas" de la Junta de Protección Infantil

La Junta de Protección Infantil del Norte de Gales se ha disculpado "sin reservas" después de que una investigación sobre la muerte de Ethan revelara que no se tomaron medidas respecto a las preocupaciones planteadas por su padre, y que se ignoró la información histórica relativa a la familia.

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Sus abuelos, Michael Ives, de 49 años, y Kerry Ives, de 47, fueron condenados a cadena perpetua el año pasado tras ser declarados culpables de asesinato. Su madre, Shannon Ives, de 29 años, fue encarcelada durante 12 años por maltrato infantil y por causar o permitir su muerte.

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Ya en 2016 se alertó de que se habían presentado 36 denuncias y se habían manifestado preocupación sobre Ethan o su familia cercana, incluyendo informes de violencia doméstica grave, problemas de falta de vivienda y abuso de sustancias por parte de los padres. Sin embargo, muchas de ellas fueron archivadas sin que se tomaran medidas.

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Una familia con historial de "violencia doméstica significativa"

La familia Ives era bien conocida por los servicios de salud y educación, los servicios infantiles del consejo de Flintshire y la policía del norte de Gales, debido a problemas relacionados con "violencia doméstica significativa", abuso de sustancias y falta de vivienda.

Cuando su madre y su padre, Will Griffiths, se separaron el 9 de junio de 2021, la policía presente observó que el padre de Ethan estaba "suplicando" a la trabajadora social que no lo llevara con sus abuelos, pero no se compartió ningún registro con el servicio de protección infantil.

Inicialmente, la familia fue enviada a casa de la hermana de Shannon, donde el personal pensó que Ethan estaría a salvo, pero más tarde, sin que el ayuntamiento lo supiera, se fueron a vivir a la casa de Michael y Kerry Ives, en Garden City.

Un informe de "lectura difícil"

En aquel momento, según la revisión, el personal escolar, la trabajadora social y el agente de policía implicado creían que habían sido fundamentales para poner a salvo a los niños, "sin saber que ese era el primer paso hacia la muerte de Ethan”, recoge ‘BBC’.

Según la investigación, cuando Shannon Ives informó a los servicios sociales infantiles el 7 de julio de que Ethan vivía con sus abuelos, no existía ningún registro de que se hubieran realizado comprobaciones sobre su bienestar y su dirección no se había modificado en el sistema informático.

La copresidenta del comité de protección infantil, Nicola Stubbins, afirmó que el informe sobre las prácticas de protección infantil, publicado el miércoles, ha resultado de “lectura difícil”. “Pedimos disculpas sin reservas porque esos sistemas interinstitucionales no protegieron a Ethan como deberían haberlo hecho”, señala. “Tenemos la obligación con Ethan de asegurarnos de que las lecciones fundamentales de este caso conduzcan a cambios duraderos en nuestra práctica profesional”, concluye.