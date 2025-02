No hay nadie en las redes sociales que no conozca la historia de Toco, el ciudadano japonés que se gastó más de 12.000 euros en un disfraz hiperrealista de Border Collie. Desde que era pequeño, siempre había soñado con transformarse en perro, un fenómeno conocido como 'transespecie' que, tal y como ayudó a destapar su caso, afecta a muchas otros ciudadanos del mundo que no se identifican como humanos, sino como animales.