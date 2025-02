Lo que nunca debes tirar a la basura según la Guardia Civil

La Guardia Civil ha publicado un vídeo a través de sus redes sociales donde advierte de la peligrosidad de tirar ciertos artículos a la basura. Normalmente, cuando se tira algo a la basura es porque ya no tiene ningún valor, por lo que no hay ningún inconveniente en tirarlo al contenedor, pero hay ciertos artículos que aunque para nosotros no valgan nada, para otros sí que tienen mucho valor.