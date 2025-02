¿Por qué hay tiendas que te piden el código postal cuando compras?

Este código numérico aporta ciertos datos sobre el lugar en el que vivimos, aunque no demasiados, porque no concreta la calle o el número, por lo que cuando nos lo preguntan al hacer una compra, solemos darlo sin mayor preocupación, no desvela información reservada, aunque tal vez podemos sentir que estamos dando más información de la que nos gustaría, pero ¿cuál es el motivo por el que nos piden este dato? ¿Estamos obligados a responder para poder efectuar la compra?