La razón por la que los pilotos tienen que llevar uniforme

Los pilotos no tienen que contentar a un club de fans, tampoco vender algunas réplicas del traje con su nombre en la espalda, no necesitan reconocerse entre ellos cuando caminan por el aeropuerto, aunque puede que les haga cierta ilusión. A pesar de ello, hay una razón por la que llevan uniforme y una vez que se conocen los motivos, no queda más remedio que aceptar que tiene su lógica.