Mario Salcedo, de 72 años, ha hecho más de 1.000 cruceros y vive en un camarote con balcón desde el año 2000

El millonario cubano ha pasado tanto tiempo viviendo en el mar que se marea al volver a tierra firme: "He perdido mis piernas terrestres"

El hábito que puede convertirte en millonario en menos de seis meses, según la IA

No es marinero ni capitán, pero Mario Salcedo, nacido en Cuba hace 72 años, lleva 25 navegando por los océanos de todo el mundo. Vive literalmente a bordo de un buque de la compañía Royal Caribbean, con la que ha realizado ya más de 1.000 cruceros. Se gasta casi 100.000 euros al año para permitirse un camarote con balcón que funciona como su oficina particular. Los tripulantes y pasajeros de la compañía le conocen simplemente como 'Super Mario'.

Después de trabajar durante más de 20 años para una multinacional en Miami, Salcedo llegó a la conclusión de que estaba harto del mundo de los negocios de traje y corbata y de los largos vuelos para conocer a clientes internacionales. Así que lo dejó todo para crear su propia agencia de gestión de riquezas e inversión en la que monitorizar y optimizar el patrimonio de grandes multimillonarios.

La mejor decisión de su vida

Después de emprender su primer crucero en 1997, el empresario quedó enganchado por esa forma de vida y decidió embarcarse en un viaje sin retorno. Probó algunas líneas de cruceros y se decidió por el Voyager of the Seas de Royal Caribbean como residencia permanente. Así ha sido desde el año 2000, pasando solo unos días al año en tierra y exceptuando una pausa obligatoria de 15 meses durante la pandemia del Covid.

Para Salcedo ha sido la mejor decisión que ha tomado en su vida. Pasa cinco horas trabajando y el resto de su tiempo transcurre entre paseos por la cubierta, copas de whisky, espectáculos nocturnos y la observación de la actualidad mundial a través de la televisión e internet. “Vivir la vida en un crucero es básicamente escapar de la realidad: sales del mundo que conoces y dices, no quiero ser parte de ese mundo nunca más. Quiero crear mi propio mundo, mi propia realidad”, explica en el documental sobre su vida 'The happiest guy in the world', realizado por la periodista Lace Oppenheim en 2019.

El mal del desembarque

Lo malo de pasar 20 años en un crucero sin pisar casi tierra firme es que Mario ha desarrollado el síndrome conocido como mal de desembarque, un trastorno neurológico que le provoca una sensación persistente de balanceo, oscilación o movimiento después de haber estado expuesto a un entorno de movimiento constante. "He perdido mis piernas terrestres. Me balanceo tanto que no puedo caminar en línea recta. Estoy tan acostumbrado a estar en barcos que me siento más cómodo que en tierra", asegura.