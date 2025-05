Los motivos para que esto suceda son muy variados, cada película tiene el suyo. Algunas no fueron comprendidas, otras se rodaron en un momento que no era el suyo, algunas fueron juzgadas duramente y solo el tiempo ha sabido devolverles el brillo. Por los motivos que fueran, se les dio una segunda oportunidad y estas películas, ahora consideradas indispensables, no la han desaprovechado.