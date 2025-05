Celia Molina 23 MAY 2025 - 10:58h.

El personaje central de los Teleñecos ha dado un discurso en la universidad de Maryland, donde se licenció Jim Henson

En el curso escolar, los meses de mayo y junio son, para los estudiantes de último curso, los más especiales de toda su vida. Es el periodo en el que, tradicionalmente, se celebran los actos de graduación, donde los alumnos, con el birrete y la banda reglamentaria, recogen los títulos que acreditan la finalización de sus estudios. En estos días, las redes sociales se llenan de vídeos de tan solemnes ceremonias y, este año, en la promoción del 24-25, ha habido uno que ha destacado por encima de todos.

En la Universidad de Maryland (EEUU), la figura encargada de dar el famoso discurso de graduación ha sido nada más y nada menos que la rana Gustavo, el personaje central de los entrañables Teleñecos. La elección de Kemit the frog - como se la conoce en Estados Unidos - ha sido una forma de rendir homenaje a su creador, Jim Henson, que se licenció en dicha universidad en 1960 y, en cuyos años de estudiante, creó al muñeco con la tela de un abrigo de su madre y una pelota de ping pong cortada por la mitad.

"La vida es mejor cuando saltamos juntos"

La sabia rana ha pronunciado unas inspiradoras palabras frente a la promoción que estaba a punto de graduarse, con un discurso adaptado a su jerga que nadie olvidará: "Mientras os preparáis para dar este gran salto a la vida real, aquí va un pequeño consejo, si estáis dispuestos a escuchar a una rana. En lugar de saltar por encima de alguien para conseguir lo que quieres, considera tenderle la mano y dar el salto codo con codo, porque la vida es mejor cuando saltamos juntos. Sé que los últimos cuatro años han traído más desafíos de los que nadie esperaba. A veces puede parecer que los desafíos siguen llegando, pero miraos, os va a ir bien porque ya lo habéis logrado", ha dicho, portando el birrete y la toga de los graduados.

"Estáis todos aquí para escuchar a una rana con una toga y birrete diminutos dar un discurso de graduación - ha continuado - Ahora me doy cuenta de que hoy es uno de los días más importantes de vuestras vidas, así que me siento honrada de compartir algunas palabras sabias: encontrad a vuestra gente, saltad juntos y conectaos", añadió el icónico personaje de la televisión. Como no podía ser de otra manera, el teleñeco también nombró a su "amigo", Jim Henson, que estudió en esa misma universidad "cuando la comida todavía era buena". Su intervención se plasmó en una pantalla gigante y, nada más ver a la rana, los alumnos le dedicaron una gran ovación.

