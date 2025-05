Claudia Barraso 22 MAY 2025 - 18:42h.

Kim Kardashian consigue graduarse como abogada tras seis años en la facultad de derecho de Harvard

La Fiscalía pide 10 años de cárcel para el cerebro del robo de las joyas de Kim Kardashian: "Que pague su delito"

Compartir







Kim Kardashian ya puede decir que es abogada. La empresaria se ha conseguido graduar tras seis años en la facultad de derecho de la Universidad de Harvard. Así lo hizo público en su cuenta de Instagram para poder celebrar su logro con todos sus seguidores.

A sus 44 años, ya ha conseguido ser oficialmente abogada. Para celebrarlo, acudió al evento con un look sencillo, algo no muy común en ella. Llevaba puesto una falda de cuero que acompañó con un suéter gris, medias de color negro y zapatos de tacón blancos para darle algo de color, según 'Page Six'.

El que había sido su mentor, dio un discurso donde mencionaba el esfuerzo hecho por la influencer durante los seis años de carrera, algo que ha tenido que compaginar con su trabajo como empresaria, las redes sociales, su familia y los eventos a los que rutinariamente tiene que acudir. A su graduación acudió su hijo Psalm West con un traje y una corbata a juego del gorro de graduación de su madre.

Su hija Chicago West, de siete años, también acompañó a su madre en este momento tan especial para ella. Kim, compartió en sus redes sociales una foto de su pequeña luciendo un traje de rayas inspirado en un look que ella misma llevó en 2023, como así dijo en una de sus historias.

El juicio por el robo millonario que sufrió en París

Este evento se produce después de que haya comenzado el juicio por el robo millonario que sufrió hace ocho años en París. 10 personas van a ser juzgadas este lunes en la capital francesa por el robo y secuestro de la famosa empresaria y del conserje de la residencia en la que se alojaba durante la Semana de la Moda de París, la madrugada del 3 de octubre de 2016.

En un primer momento, se esperaba a 12 personas en el estrado de los acusados, sin embargo, una de ellas ha fallecido y otra se encuentra gravemente enferma. Según la investigación, cinco de los diez acusados estuvieron presentes en el robo.