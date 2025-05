Celia Molina 28 MAY 2025 - 16:47h.

En su segundo partido del Grand Slam de París, Carlos Alcaraz ha aparecido con un nuevo look y ahora sabemos por qué

Tras ganar el torneo de Roma, Carlos Alcaraz continúa avanzando en su objetivo de revalidar el título de Roland Garros. El pasado lunes 26 de mayo, jugó su primer partido contra el italiano G.Zeppieri (después de que se cancelara el que iba a ser su encuentro debut contra Nishikori), contra el que ganó cómodamente tres mangas consecutivas (6-3, 6-4, 6-2). En la jornada de este miércoles, el murciano ha vuelto a salir a la pista para jugar contra F. Marozsan, quien le ha puesto dificultades en el segundo set. Alcaraz, sin embargo, ha mantenido la calma y ha logrado ganar el partido en el cuarto set por (1-6, 6-4, 1-6, 2-6).

Además de celebrar su triunfo y de esperar a saber contra quién se enfrentará en la próxima ronda, sus fans se han fijado en algo que ha llamado poderosamente la atención y que el propio Alex Corretja ha comentado al inicio del encuentro. Carlitos se ha cortado el pelo, si bien esto no es una gran novedad. Sí lo es el hecho de que, desde que comenzó a ganar notoriedad en la ATP, el español siempre ha confiado en el mismo peluquero y, éste, obviamente, no se encontraba en París para hacerle el tradicional corte que pide el tenista antes de un importante torneo. ¿La solución? Alcaraz le hizo viajar hasta su hotel en Francia para que le cambiara el look in situ y con total comodidad.

Nuevo corte de pelo en su partido contra Marozsan

Siempre agradecido con la publicidad que le da un cliente tan especial (y paisano), el peluquero ha publicado en su cuenta de Instagram (@victorbarbers5) una fotografía con Carlos dentro de su habitación de hotel en París. Gracias a él y a su rápida intervención, el tenista ha entrado en la Philippe-Chatrier con un nuevo corte de pelo, sumado al nuevo estilo de camiseta y pantalón que ha elegido para jugar en el segundo Grand Slam del año (camiseta de rayas blancas y negras y sin llevar el hombro al descubierto).

Aprovechando el traslado, Víctor Martínez también ha subido algunas fotografías turísticas, pues ha empleado su tiempo libre en visitar lo mejor de París. Igualmente, ha publicado una imagen de la ubicación del torneo, pues podrá ver jugar a su cliente y amigo en vivo y en directo. Es habitual que, en sus redes sociales, este profesional de la imagen aparezca junto a Alcaraz, a quien agradece infinitamente haberle sido fiel después de la fama. Por el momento, el murciano sigue siendo uno de los favoritos del cuadro de París, una vez recuperado de la lesión muscular que le impidió jugar en Madrid.