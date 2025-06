De dónde viene la expresión "una golondrina no hace verano"

Antiguamente se tenía la seguridad de que una estación había llegado por los indicios que daba la naturaleza

MadridEl próximo 21 de junio, que además cae en sábado, da comienzo en ansiado verano, una de las estaciones favoritas para muchos por el buen tiempo, la playa, las vacaciones. El momento perfecto para desconectar del trabajo y pasar tiempo con familia y amigos. Pero el verano también ha sido y es protagonista de muchas frases y refranes españoles que han trascendido durante décadas en la sociedad.

“A invierno lluvioso, verano caluroso”, “abanico para el verano y si es menester para todo el año” y “abril tronado, viene buen verano”, son solo algunas frases de la sabiduría española más recurrentes. Las golondrinas, pájaros migratorios que llegan a España desde África en primavera y que crían durante los meses de verano en el país, también protagonizan algunas de las expresiones más memorables de este idioma.

“Llegadas las golondrinas, el verano encima”, las golondrinas van en la búsqueda de calor. Por ello, cuando vuelven de la migración, significa que se acerca el calor y, por lo tanto, el verano. Otra de las más utilizadas y de las cuales poca gente sabe su significado es “una golondrina no hace verano”, frase que poco o nada tiene que ver con la época estival. Lleva intrínseca una sabiduría más profunda que las aves y las estaciones.

Expertos lingüistas aseguran que es una frase para reflexionar sobre la importancia de no sacar conclusiones apresuradas o definitivas a partir de un solo hecho. La tendencia del ser humano juzgar situaciones o personas basándonos en hechos aislados, sin considerar el contexto completo. Como una golondrina solitaria no anuncia la llegada del verano, un solo acontecimiento no define una realidad completa. Desde el Instituto Cervantes aseguran que “No se puede deducir una regla o norma general de un solo caso. Asimismo, un indicio no basta para asegurar algo, sino que se debe observar si se produce con cierta frecuencia o regularidad”.

La paciencia y la prudencia son virtudes que van de la mano de este refrán que toma gran importancia en nuestro día a día. Al tomarnos el tiempo necesario para recopilar información, analizar situaciones desde diferentes ángulos y sopesar las consecuencias de nuestras acciones, podemos actuar de manera más consciente y acertada. La prisa y la impulsividad suelen ser enemigas de la sabiduría, mientras que la calma y la reflexión nos colocan en una posición de mayor fortaleza para enfrentar los desafíos que se presentan en nuestro camino.

Una frase con mucha historia

Cuenta la leyenda que esta expresión fue creada en la Antigua Roma, ocho siglos antes de Cristo, cuando había cinco estaciones: “prima verem”, “tempus veranum”, “tempus aestivum”, “tempus autumnum “y “tempus hibernum”. Esta ave, llegaba en verano “tempus veranum”, que incluía las últimas semanas de primavera y las primeras de verano.

Otra leyenda cuenta que fue Aristóteles, uno de los padres de la filosofía occidental, el primero que pronunció esta frase, en su libro de “Ética a Nicómaco” dedicado a su hijo: "porque una golondrina no hace verano, así tampoco hace feliz a un hombre un solo día o un poco de tiempo venturoso". Se refiere a que un solo acto bueno no hace a la Virtud, la cual, según Aristóteles, era necesaria para alcanzar la felicidad.

La analogía de la golondrina, que a menudo anuncia la llegada de la primavera, se convirtió en un símbolo de la paciencia y la observación cuidadosa en diversas culturas a lo largo de la historia.