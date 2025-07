Inés Gutiérrez 01 JUL 2025 - 08:00h.

OK es una expresión universal que se emplea para señalar que estamos de acuerdo o que va todo bien

MadridAlgunas expresiones las empleamos sin conocer su origen, de otras pensamos que lo conocemos y al investigar descubrimos que no es así. Esto es lo que puede suceder con OK, una expresión universal que se emplea para señalar que estamos de acuerdo o que va todo bien, pero ¿cuál es su origen?

Lo cierto es que, como pasa habitualmente en estos casos, muchas personas tienen una versión del origen de la expresión, pero hay muchas posibilidades de que no sea real, sea una leyendo urbana o sea solo una de las muchas teorías que se manejan. ¿Has oído alguna historia del origen de OK y está relacionada con la guerra? Puede que tengamos noticias para ti.

El origen del término “OK” y cómo se popularizó

No siempre se conoce el verdadero origen de una expresión, de hecho lo más habitual es que se le atribuya a la primera persona que lo puso por escrito (a no ser que esta cite la procedencia en ese mismo escrito), pues es la manera más sencilla de ayudar a que trascienda. Esto es un poco lo que sucede con OK, expresión de la que se pueden conocer varios orígenes, lo que hace complicado establecer cuál es el auténtico.

Una de las teorías que más se escucha es la que hace referencia a su origen militar. Se dice que lo empleaban los soldados estadounidenses durante su Guerra Civil para indicar que no había habido muertos, OK equivaldría a 0 Kills (cero muertos). Esta es una versión que se ha escuchado con bastante fuerza, pero no es la versión por la que más apuestan aquellos que más saben sobre el tema.

Todo apunta a que la teoría más verídica es la que señala al periódico The Boston Morning Post, donde se publicó un artículo humorístico donde se empleaba el uso de OK como sinónimo de todo correcto porque se equivocaban al pensar que se escribía así, creían que todo correcto (all correct) se escribía ‘Oll Korrect’. Durante esa época era algo habitual en los periódicos publicar bromas de este tipo, donde la incorrecta ortografía entretenía a sus lectores. En este caso, la broma parece que se habría extendido a otros medios de comunicación, ganando popularidad.

Más allá de la teoría más extendida y la que más verídica parece, existen otras que también podrían explicar de dónde viene esta expresión. Una de ellas está relacionada con la política y señala al candidato a la presidencia de los Estados Unidos en 1840, Martin Van Buren, como responsable. Al parecer era apodado “Old Kinderhook” (nació en Kinderhook) y pasó a ser conocido como OK durante la campaña.

Hay otras teorías que señalan que puede tratarse de una derivación de una palabra de origen nativo americano, aunque otros apuntan a que puede ser una adaptación de un vocablo francés, empleada en el sur de Estados Unidos para dar instrucciones a los esclavos. No existen pruebas que certifiquen ninguna de estas versiones, pero la que señala al periódico de Boston como responsable es la teoría más aceptada.