El curioso origen de la palabra “chapuza” y su relación con los oficios antiguos

Inés Gutiérrez 01 AGO 2025 - 20:00h.

El término chapuza viene de lejos y todavía lo usamos para hablar de algo hecho con desgana y poco cuidado

MadridUsada habitualmente para expresar que algo se ha realizado mal, de forma rápida y sin esmero, ‘chapuza’ es un término que no es nuevo, pero que ha conseguido seguir siendo relevante con el paso del tiempo. No se trata de una palabra antigua que percibamos como tal, sigue estando tan vigente como siempre, tal vez por lo complicado que resulta dejar de hacer las cosas de esa forma, el resultado es una chapuza y eso es indiscutible.

Hay otras maneras de querer decir lo mismo, se podría decir que algo es ‘un cuadro’ o incluso emplear directamente la definición, señalando que se nota que quien se ha encargado de la tarea, ya sea con ganas o sin ellas, no ha conseguido un resultado satisfactorio, normalmente por lo segundo, porque se hace rápido y sin cuidado. Chapuza es un término que recoge perfectamente el espíritu de lo que se quiere señalar y si además se dice poniendo énfasis, mejor todavía.

Es una palabra que se utiliza para designar un pequeño desastre, pero también se ha extendido y adaptado para señalar al responsable, quien hace una chapuza es un chapucero, eso es innegable. Una manera de hablar, de decir las cosas que, como señalábamos, no es nueva, pero ha sabido mantenerse actual, tal vez porque las chapuzas y sus responsables son también eternos.

Es raro no saber el significado de esta palabra, aunque puede que no conozcamos la definición oficial (según la Real Academia Española puede ser tanto una obra o labor de poca importancia como una obra hecha sin arte ni esmero, no todas sus acepciones son tan negativas), solo por el contexto es fácilmente entendible, es todavía menos frecuente saber de donde viene y cuál es su origen, una historia sorprendente e interesante a partes iguales.

El origen de la palabra “chapuza” y su relación con los oficios antiguos

La palabra ‘chapuza’ proviene de chapuz, una adaptación de la palabra francesa ‘chapuis’, que hace referencia a un tajo o trozo de madera macizo y pesado. Se empleaba en diversos oficios, lo usaban, por ejemplo, los cocineros y carniceros para picar carne, pero también era el lugar en el que los verdugos colocaban al condenado para cortarle la cabeza. En ambos casos, los trabajadores realizaban esos trabajos rápido y sin esmero sobre el chapuz, obteniendo como resultado una chapuza y siendo ellos unos chapuceros.

Si en lugar de buscar en el diccionario chapuza, buscamos chapucero, encontramos una nueva relación con los oficios, aunque con otros distintos, porque también se aplica a un “herrero que fabrica clavos, trébedes, badiles y otras cosas bastas de hierro” o al “vendedor de hierro viejo”. Otra de las acepciones que aparecen, incluso por delante de estas dos, es la de embustero, pero lo cierto es que se una más para señalar a quien hace las cosas con poco cuidado y los resultados finales así lo demuestran.

Una palabra tan acertada y tan práctica que todavía seguimos usando prácticamente con el mismo significado e intención que en su origen.