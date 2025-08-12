Inés Gutiérrez 12 AGO 2025 - 08:00h.

Hay muchas expresiones que usamos sabiendo su significado, pero desconociendo su origen

El curioso origen de la expresión 'como Pedro por su casa'

Compartir







MadridEs común emplear ciertas expresiones en momentos puntuales, esas que gracias a tratarse de un elemento común, son entendidas por todo el mundo. Pocas dudas hay cuando se emplea la expresión ‘me importa un bledo’, está claro que es algo que nos parece insignificante, algo a lo que no damos importancia. Las cosas cambian cuando expresiones tan habituales como esta pasan a ser analizadas.

Las usamos porque es algo que se ha hecho siempre, pero ¿qué es un bledo? ¿Qué lo convierte en algo que no es importante? ¿Por qué la respuesta ante ese bledo es la indiferencia?

Esta es una expresión muy común, que se emplea de manera bastante frecuente y que además tiene otras muchas opciones, para esos momentos en los que nos sentimos inspirados. Porque también puede importarnos un comino, o una mierda si queremos ser un poco más soeces. Si lo que pretendemos es salirnos de esta fórmula también podemos decir que nos resbala o incluso que nos tiene sin cuidado. Parece que hay muchas opciones para dejar claro lo poco que nos preocupa una situación, momento o cuestión.

El bledo es una de las opciones más comunes, pero mientras que casi todo el mundo tiene claro lo que es el comino, no son tantos los que saben a qué nos referimos al hacer mención a esta otra palabra.

Qué es realmente un bledo y cuál es el origen de esta tradicional expresión

El bledo es una planta que coloquialmente suele conocerse como Amaranto silvestre, pero más coloquialmente aún recibe el nombre de bledo. Es originaria de México y puede crecer en climas poco favorables y terrenos áridos, buscando la luz del sol. Se reproduce fácilmente y no es demasiado sencillo deshacerse de ella, ni arrancándola ni con pesticidas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Antiguamente, se empleaba con fines medicinales, espirituales y gastronómicos, aunque siempre ha destacado por tener poco sabor, por ser bastante insípida e insulsa, una opción poco apetecible en el amplio mundo de las plantas. Se piensa que es precisamente por esto por lo que la expresión se comenzó a utilizar, pues hace referencia a una planta que aporta poco y que, por tanto, importa menos todavía.

La expresión fue la que usaron los traductores en la mítica Lo que el viento se llevó para traducir una expresión que se ha convertido en toda una referencia. Ese “Francamente, querida, me importa un bledo” pronunciando por el actor Clark Gable mientras encarnaba a Rhett Butler, y se la dedica a Scarlett O’Hara (a quien daba vida la actriz Vivien Leigh). Una traducción de la expresión “Frankly, my dear, I don't give a damn”.

Aunque con gran parte de la frase sí sucede así, no todo es una traducción literal, en este caso bledo no es el significado de damn, que se podría traducir como ‘maldición’. Al utilizarlo en esta frase hecha, no hay duda de que ‘me importa un bledo’ fue una expresión muy acertada para traducirlo, pues comparte espíritu con la original. A Rhett Butler no podía importarle menos.