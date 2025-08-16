Logo de InformativosInformativos
Curioso
Redes sociales

Se hace viral la pregunta de un enfermero ante los incendios forestales en España: anima a la reflexión

Se hace viral la pregunta de un enfermero ante los incendios forestales en España
Bomberos intentan aplacar el fuego que afecta al municipio de Cualedro, en OurenseEFE
Compartir

El enfermero y dietista Héctor Castiñeira, conocido en redes sociales como Enfermera Saturada, ha publicado un mensaje en su cuenta de X en el que hace referencia a los graves incendios forestales que están asolando España en distintos puntos del país. En la publicación plantea una pregunta que se ha hecho viral y que, por supuesto, anima a la reflexión de los ciudadanos.

"Covid: faltan medios. Filomena: faltan medios. DANA: faltan medios. Apagón: faltan medios. Incendios forestales: faltan medios. ¿Estamos preparados para afrontar alguna emergencia importante?", cuestiona Castiñeira.

Además de los miles de 'likes', muchos usuarios no han dudado en contestar y dar su opinión. "Sobre todo "faltan medios" cuando dedicas el presupuesto a toros y procesiones", "Acuérdate también que llevan dos años sin presupuestos generales, quizá y solo quizá eso tenga algo que ver", "Y qué se hace con nuestros impuestos???" o "Falta capacidad de movilizar medios de unas comunidades autónomas a otras" fueron algunas de las respuestas.

Temas