Se hace viral la pregunta de un enfermero ante los incendios forestales en España

El enfermero y dietista Héctor Castiñeira, conocido en redes sociales como Enfermera Saturada, ha publicado un mensaje en su cuenta de X en el que hace referencia a los graves incendios forestales que están asolando España en distintos puntos del país. En la publicación plantea una pregunta que se ha hecho viral y que, por supuesto, anima a la reflexión de los ciudadanos.

"Covid: faltan medios. Filomena: faltan medios. DANA: faltan medios. Apagón: faltan medios. Incendios forestales: faltan medios. ¿Estamos preparados para afrontar alguna emergencia importante?", cuestiona Castiñeira.

Además de los miles de 'likes', muchos usuarios no han dudado en contestar y dar su opinión. "Sobre todo "faltan medios" cuando dedicas el presupuesto a toros y procesiones", "Acuérdate también que llevan dos años sin presupuestos generales, quizá y solo quizá eso tenga algo que ver", "Y qué se hace con nuestros impuestos???" o "Falta capacidad de movilizar medios de unas comunidades autónomas a otras" fueron algunas de las respuestas.