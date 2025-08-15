Agencia EFE 15 AGO 2025 - 11:18h.

El Presidente del Gobierno ha escrito un tuit en el que, además, muestra su profundo agradecimiento a los brigadistas forestales

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha señalado este viernes que el Gobierno sigue volcado con "todos los recursos" para frenar los incendios, en una jornada que volverá a ser "muy dura", con riesgo extremo de nuevos incendios. En un mensaje en la red social X, el presidente del Gobierno ha aprovechado además para dar las gracias a los que luchan en primera fila para proteger a las personas ante el fuego. "Gracias, siempre, a los que lucháis en primera línea para protegernos", ha escrito.

En los últimos días los incendios que arden en España han dejado tres muertos, varios heridos críticos y cerca de 105.000 hectáreas arrasadas, además de problemas para la movilidad en carreteras y trenes hacia Galicia en pleno puente de agosto. El tuit del presidente iba a acompañada de la última previsión de incendios que ha emitido la AEMET, advirtiendo del riesgo generalizado: "Este viernes, peligro de incendios muy alto o extremo en la mayor parte del país. El peligro seguirá en niveles muy altos o extremos durante el fin de semana y el lunes, días en los que continúa ola de calor que nos afecta desde comienzos de mes", comunica la agencia.

La UME deriva 1.300 militares a las zonas incendiadas

Al mismo tiempo, la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplegado hoy mismo 1.300 militares en la lucha contra el fuego en doce incendios forestales, a los que se suman 2.100 en tareas de apoyo logístico y de mando en un trabajo para el que tienen desplegados 440 medios. Según informa en su cuenta de X, la unidad está actuando en los principales incendios activos en la zona noroeste del país (Ourense, Castilla y León y Asturias), en los siniestros de la Jarilla (Cáceres) y Llerena (Badajoz) y en Teresa de Cofrentes (Valencia).

En todos ellos se ha declarado el nivel 2 por parte de las respectivas comunidades autónomas, por lo que ha sido requerida la participación de la UME. Los militares, según han recalcado esta semana, se están enfrentando a una campaña muy dura de incendios, casi similar a la de 2023, cuando se produjeron tres grandes olas de calor que requirieron la participación de todos los militares de la unidad.