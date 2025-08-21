El templo centenario de 600 toneladas fue movido íntegramente por carretera en dos días

El edificio no abrirá al público hasta finales del próximo año, cuando concluya su acondicionamiento

Compartir







La iglesia de Kiruna, en el norte de Suecia, ha completado con éxito su traslado de cinco kilómetros y se encuentra ya en su nuevo emplazamiento, después de una complicada operación de ingeniería para salvarla del riesgo de hundimiento provocado por la expansión de una mina de hierro bajo sus cimientos.

El templo, de 113 años de antigüedad y 600 toneladas de peso, fue elevado en bloque y colocado sobre una plataforma rodante. El proceso, que se prolongó durante dos días, pudo ser seguido por miles de personas en directo a través de internet.

Una maniobra seguida paso a paso

El traslado requirió adaptar la carretera para permitir el paso de la estructura. Según el jefe del proyecto, en los tramos más complicados se tuvo que avanzar con extrema lentitud para evitar daños en la construcción.

Un símbolo bajo amenaza

La iglesia, uno de los emblemas de Kiruna, estaba amenazada por el avance de la mina subterránea de hierro que sustenta la economía local. Miles de viviendas del municipio también deberán ser desplazadas en los próximos años debido a la fragilidad del terreno.

PUEDE INTERESARTE Varios heridos por un tiroteo en una mezquita en el sur de Suecia

Lo que queda por hacer

Ahora se comprobará que la estructura no ha sufrido desperfectos y, en una fase posterior, se colocará el campanario, aún pendiente de instalación. Las autoridades locales estiman que el templo no podrá reabrir sus puertas hasta finales de 2026.