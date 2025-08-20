Unos 10.000 vecinos acompañan el recorrido de la iglesia de Kiruna, la mayor de madera del país

La operación, que costará 53 millones de dólares, se completará este miércoles tras recorrer cinco kilómetros

La expectación es enorme en la ciudad sueca de Kiruna, en plena Laponia, donde miles de personas siguen en directo el traslado de su iglesia centenaria para salvarla del hundimiento provocado por la mina subterránea más grande de Europa.

Durante el segundo día de recorrido, más de 10.000 vecinos han acompañado a la estructura, mientras crece la expectativa de que incluso el rey Gustavo de Suecia acuda a presenciar el proceso.

Una joya de 113 años y arquitectura sami

La iglesia, construida hace 113 años siguiendo la arquitectura tradicional del pueblo sami, es considerada el alma de la localidad. De madera roja, con forma triangular y catalogada como la más grande del país, se ha convertido en símbolo de identidad para los habitantes, que se resisten a perderla pese a la obligada reubicación de la ciudad.

El traslado ha requerido una inversión de 53 millones de dólares, ocho años de planificación y el apoyo de las autoridades religiosas.

Un reto de ingeniería monumental

Mover una estructura de 672 toneladas no es tarea fácil. Los técnicos dejaron a la vista los cimientos, la elevaron sobre un remolque hidráulico, reforzaron su interior, aseguraron el órgano y ampliaron los caminos, incluso con la demolición de algunos edificios, para abrir una vía de más de 40 metros de ancho.

El traslado avanza a un ritmo de 500 metros por hora, y culminará este miércoles, cuando la iglesia complete los cinco kilómetros hasta su nueva ubicación. “Lento pero seguro”, resume el jefe de la operación.

Una ciudad obligada a mudarse

El terreno sobre el que se asienta Kiruna está muy debilitado debido a la intensa actividad minera, lo que ha obligado a un proyecto de reubicación urbana sin precedentes. Además de la iglesia, deberán trasladarse unas 3.000 viviendas y otros edificios clave para la vida local.

La imagen de la iglesia avanzando sobre plataformas hidráulicas ya se considera uno de los espectáculos de ingeniería más llamativos de Europa en los últimos años.