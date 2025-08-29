El vídeo del hombre bailando y cantando sobre el animal se ha hecho viral

No es el primer incidente registrado con tiburones ballena en la zona

Compartir







Una imprudencia en el Golfo Pérsico ha dado la vuelta al mundo. Un bañista se lanzó al agua al ver un tiburón ballena y, lejos de mantener la distancia, decidió subirse a su lomo. Allí comenzó a bailar, dar palmas y hasta cantar, ante la sorpresa de los presentes.

Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran al individuo completamente despreocupado por el riesgo, convertido en protagonista involuntario de un nuevo vídeo viral.

No es la primera vez

El suceso no es un hecho aislado. En la misma zona ya se han registrado otros episodios similares, con bañistas que, en busca de notoriedad, se lanzan al agua para montarse sobre tiburones ballena, a pesar de las advertencias de expertos y autoridades.

Un animal inofensivo pero protegido

El tiburón ballena, el pez más grande del planeta, no representa una amenaza directa para el ser humano, pero sí es una especie protegida. Especialistas recuerdan que tocar o subirse sobre estos animales no solo es una temeridad, sino también una agresión a su bienestar que puede acarrear sanciones.