27 AGO 2025 - 12:48h.

Un fuerte oleaje registrado este lunes debido a la mar de fondo ha provocado que hayan tenido que rescatarse a más de 15 personas del agua en las playas de la provincia de Cádiz

Un hombre muere en la playa gaditana de Conil tras ser rescatado inconsciente del agua

CádizEl fuerte oleaje registrado este lunes debido a la mar de fondo ha provocado que hayan tenido que rescatarse a más de 15 personas del agua en las playas de Cádiz y El Puerto, además de provocar daños en varias pasarelas y en un chiringuito de Los Caños de Meca en Barbate.

Desde el Ayuntamiento de Cádiz han explicado a Europa Press que los socorristas del servicio de playas tuvieron que ayudar a salir del agua a siete personas en la zona de Delfines, a tres en el Chato y a cinco en la playa de Santa María del Mar, todas ellas de carácter leve sin necesidad de recibir primeros auxilios.

Sobre las 19,30 horas se izó la bandera roja por el empeoramiento de la situación en las playas de la capital, y se activó un dispositivo en coordinación con Policía Local para pedir a los bañistas que salieran del agua.

Daños en toda la Bahía

Estos rescates se suman a los seis que se produjeron también en la jornada del lunes en la playa de Las Redes de El Puerto de Santa María. Además, debido al coeficiente de marea alto y el mar de fondo que está registrando la costa gaditana, han aparecido algas en estado de descomposición muy avanzado y sin oxígeno.

Aquí, ante la previsión de que estas condiciones se repitan este miércoles, el Servicio Municipal de Playas ha procedido a desmontar y asegurar los equipamientos para proteger tanto el material como la seguridad de los usuarios.

La marea se traga un chiringuito de Barbate

Por su parte, en Barbate, la situación de la mar provocó daños en un chiringuito y en una pasarela peatonal en Los Caños de Meca, haciendo que también se pusiera la bandera roja en todo el litoral barbateño.

El alcalde de esta localidad, Miguel Molina, acompañado por el concejal delegado de Playas, Juan Miguel Muñoz, y el edil de Seguridad Ciudadana, Paco Ponce, realizó un recorrido por las diferentes playas, desde Zahara de los Atunes, pasando por Barbate y Los Caños de Meca, hasta llegar a Zahora, con el fin de evaluar los efectos del fuerte temporal de mar de fondo que azota al litoral gaditano.

A pesar de los daños en el citado chiringuito y en un tramo de la pasarela, el Ayuntamiento ha confirmado en un comunicado que no se han registrado daños personales, y que los licitadores de chiringuitos y quioscos no han comunicado incidencias relevantes.

Una cadena humana para rescatar a un bebé atrapado entre rocas

Fue una de las actuaciones más peligrosas. Un grupo de cuatro mujeres acompañadas de un bebé se vieron atrapadas entre rocas al subir la marea de forma drástica. "Cuando ellas llegaron la marea estaba baja, pero la subida les sorprendió de repente", cuenta José Antonio Santana, responsable de Cruz Roja en Chiclana de la Frontera. Santana asegura que esta subida en la marea es más habitual de lo que parece, "pero ellas lo desconocían".

Cuando las mujeres vieron que no podían salir llamaron al teléfono de Emergencias para pedir ayuda. "Los primeros en llegar fueron dos agentes de la policía local, que tuvieron que bajar entre las rocas porque era imposible acceder con moto por mar". Socorrieron en primer lugar al bebé y acto seguido se organizó una cadena humana, entre policías locales y personal de Cruz Roja, para completar el rescate.

"No es una zona de baño, sino un acantilado entre las playas de La Barrosa y Santi Petri", aseguran desde Cruz Roja, desde donde hacen un llamamiento a la responsabilidad de los bañistas en un día en el que la bandera roja va a permanecer colocada en las playas.

Temporal y rescates en Granada

El temporal también ha afectado a la Costa Tropical andaluza. Un grupo de turistas que realizaba una excursión en kayak en aguas de La Herradura (Granada) tuvo que ser rescatado tras quedar atrapado por el fuerte oleaje que les impedía regresar a la orilla.

Según informó la Asociación de Pescadores Deportivos Costa Tropical, la rápida intervención de un pescador evitó una posible tragedia, logrando poner a salvo a los excursionistas. Desde la asociación destacaron que “la presencia de nuestros pescadores locales en los acantilados es clave para la seguridad de todos