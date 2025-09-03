La recreación de la ciudad para gatos incluye metro, restaurantes, supermercados e incluso salas de cine a escala

El proyecto, que algunos acusaron de ser generado por inteligencia artificial, suma ya más de un millón de seguidores

Compartir







Todos los amantes de los animales suelen mimar a sus mascotas, pero lo que ha hecho un creador de contenidos chino va mucho más allá: ha levantado una ciudad entera en miniatura para sus gatos.

El youtuber, conocido como Xing, ha diseñado un escenario urbano con todo tipo de servicios para que sus felinos disfruten de una experiencia completa. Entre las pequeñas construcciones hay supermercados, restaurantes, cines y hasta una red de metro adaptada a escala.

Críticas y dudas sobre su autenticidad

Mr. Nice, Siva-san y Tutu son los tres gatos protagonistas de este peculiar universo. Sus aventuras han despertado miles de comentarios en las redes sociales, aunque no todos positivos. Algunos usuarios han llegado a afirmar que las imágenes estaban generadas con inteligencia artificial.

Para desmentir esas críticas, Xing decidió empezar a grabar cada parte del proceso de construcción, mostrando cómo levanta maquetas, coloca detalles y planifica los espacios de esta singular ciudad gatuna.

Un esfuerzo compartido con su hijo

El creador asegura que el trabajo requiere muchas horas y paciencia, y que lo más complicado es conseguir que sus mascotas colaboren delante de la cámara. Además, su hijo de tres años participa del proyecto, disfrutando de un escenario en el que conviven juegos infantiles y rincones diseñados para los animales.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Hasta las nubes forman parte del decorado en este "Truman Show" para gatos, un espectáculo que se ha convertido en fuente de ingresos para Xing y su familia, gracias al éxito en redes sociales. La cuenta del youtuber ya supera el millón de seguidores, consolidando a sus mascotas como auténticas estrellas digitales.