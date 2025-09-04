Inés Gutiérrez 04 SEP 2025 - 08:00h.

Se tiende a penar que esta expresión hace referencia al sector del turismo, pero no es así

MadridHay ciertas expresiones que entendemos perfectamente, porque tienen todo el sentido para nosotros en el momento actual. Es lo que pasa con la expresión ‘hacer el agosto’, usada muy frecuentemente y que, según el Diccionario de la Real Academia, significa: “Hacer negocio, lucrarse, aprovechando ocasión oportuna para ello”.

Es durante el mes de agosto cuando más dinero ingresan algunos comerciantes porque la mayoría de las personas se lo gastan durante sus vacaciones. Es el mes en el que más personas quieren darse un homenaje y consideran que la mejor manera de hacerlo es con una escapada larga que les permita desconectar del trabajo y disfrutar de unos días libres.

Esos días no solo están destinados a olvidarse de ese trabajo remunerado que ocupa ocho horas diarias, también se busca olvidar cualquier tipo de trabajo, también el que tiene lugar dentro del hogar, lo que suele hacer que el dinero se destine a desplazamientos y alojamientos, pero también a comer fuera de casa.

En agosto hay mucha gente que gana una cantidad de dinero mayor que durante el resto del año, por lo que estaría haciendo su agosto. Como decimos, tiene todo el sentido, sin embargo, este no es su origen, no tiene relación con el turismo, sino que tiene raíces comerciales.

Hacer el agosto: el origen de esta expresión

Se suele emplear la expresión ‘hacer el agosto’ cuando alguien está haciendo un negocio que le resulta muy rentable o está ganando mucho dinero, incluso cuando ese aumento de beneficios no tiene lugar en el mes de agosto. Aunque podamos pensar que se trata de una moderna incorporación al lenguaje, lo cierto es que se viene empleando desde hace muchos años, incluso Cervantes la utilizó en una de sus obras, La Gitanilla.

Según aseguran los expertos, este dicho poco tendría que ver con las vacaciones de verano, puesto que está relacionada con los beneficios que se podrían obtener de la cosecha. El verano es la mejor época del año para recoger la cosecha de muchos cereales, por lo que el mes de agosto se considera en la agricultura como un mes de gran actividad y de saber si los beneficios serán muchos o serán pocos.

Una buena cosecha implicaba buenos beneficios, también obtener ganancias y materia prima para los meses de invierno. Era también clave para los temporeros, que trabajaban durante el verano recogiendo las diferentes cosechas. Con el tiempo ‘hacer el agosto’ o ‘hacer su agosto’ se convirtió en sinónimo de ganancias.

Parece claro que esta expresión se emplea como sinónimo de ganar dinero porque eso era precisamente lo que se hacía durante el mes de agosto en el medio rural si la cosecha era buena. Los temporeros se llevaban su sueldo y los propietarios tenían la cosecha recogida y el grano trillado y almacenado para poder seguir haciendo negocio.

Aunque la actividad lucrativa parece que ha ido cambiando con el tiempo, esta es una expresión que todavía es sencilla de entender, porque el mes de agosto sigue siendo uno en el que hay quien recoge beneficios, claro que también los hay que prefieren descansar.