El Parkscheibe es un disco de estacionamiento obligatorio en zonas señalizadas de Alemania para indicar el tiempo del aparcamiento

Viajar en coche por Alemania puede sorprender a quienes no conocen bien sus normas de aparcamiento. Aunque en muchas ciudades aparcar en la calle es gratuito, no todo vale: existe un requisito que, de no cumplirse, puede acabar en multa.

Y lo curioso es que no se trata de pagar en un parquímetro ni de colocar un tique, sino de un sencillo disco de plástico que marca la diferencia.

El empresario español Axel Redondo lo explicó en un vídeo que ha acumulado miles de visualizaciones en TikTok. "Aparcar tu coche en la calle en Alemania, en la mayoría de las ciudades, es totalmente gratis. Pero antes de aparcar te tienes que fijar en estas señales. Si no lo tienes puesto, o te has pasado de hora son 20 euros de multa y la multa sí llega a España", advirtió.

Qué es el disco de estacionamiento

Es un pequeño objeto llamado Parkscheibe, un disco de estacionamiento obligatorio en las zonas señalizadas con límite de tiempo. El mecanismo es muy simple: al aparcar se debe girar una rueda para indicar la hora exacta de llegada y colocarlo en el salpicadero, para que sea visible desde el exterior.

Con ese gesto, las autoridades saben cuándo comenzó el estacionamiento y pueden comprobar fácilmente si se ha superado el tiempo máximo permitido, que suele ser de dos horas. Si el coche permanece más allá de lo marcado, la sanción está asegurada.

Dónde se utiliza y cuánto cuesta

Este sistema se aplica en muchos espacios públicos y aparcamientos de supermercados donde se permite estacionar gratis, pero solo durante un tiempo limitado para favorecer la rotación de vehículos. Las señales viales indican con claridad el tiempo máximo y, en ocasiones, las franjas horarias en las que rige la restricción.

El disco se puede comprar en gasolineras y tiendas por apenas unos euros, y llevarlo en la guantera es una de las mejores precauciones si se va a circular por el país.

Las consecuencias de no usarlo

La normativa es estricta: si no se coloca el disco o se supera el tiempo permitido, la multa mínima es de 20 euros, aunque puede aumentar en función de la infracción. Y, como recuerda Redondo en su video, las sanciones llegan también a los conductores extranjeros, incluidos los españoles.