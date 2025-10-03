Claudia Barraso 03 OCT 2025 - 20:27h.

La Universidad de Harvard contrata una drag queen para impartir clases sobre género y sexualidad en mitad de las tensiones con Trump

Donald Trump anuncia un posible acuerdo con la Universidad de Harvard: el centro tendría que pagar más de 400 millones de euros

Universidad de Harvard parece querer seguir luchando contra los ideales de Donald Trump. La última decisión no sentará muy bien al presidente de Estados Unidos. Se trata de la incorporación del profesor Kareem Khubchandani, más conoció como ‘Puta de Vagistán’, nombre que tiene como artista de drag queen.

La escuela de la Ivy League ha sido la encargada de confirmar la noticia. Dirigirá las clases sobre género y sexualidad, concretamente los cursos de 'RuPaulitics: Drag, Race, and Desire' y 'Queer Ethnography'. El profesor es experto en ‘Estudios de Género y Sexualidad’. Es licenciado en sociología y antropología por la Universidad de Colgate. Además, posee un doctorado en estudios de performance por la Universidad Northwestern.

Su personaje tiene mucho reconocimiento en el mundo ‘Drag Queen’, pero no solo lo utiliza en el espectáculo, sino también forma parte de su vida pedagógica. Da conferencias con el nombre ‘LaWhore’. Este nombre proviene de una “ciudad muy importante en Pakistán, Lahore”, según contó en una entrevista ubicada por Johns Hopkins University Press en 2015.

Otras tensiones con Harvard

La relación entre el presidente de Estados Unidos y la universidad sigue siendo muy tensa. Hace varios días que Donald Trump anunció ue está cerca de lograr un acuerdo con la Universidad de Harvard, que tendría que pagar unos 500 millones de dólares (426 millones de euros), en medio de la batalla legal establecida por el prestigioso centro debido al recorte de financiación dictado por la Casa Blanca, que ha tomado a su vez las mismas medidas contra otros centros por acoger protestas propalestinas.

Uno de los principales objetivos de Trump era limitar la cantidad de estudiantes extranjeros en las clases de Harvard. "Aproximadamente el 31 % de sus estudiantes son del extranjero y queremos saber de dónde provienen. ¿Son alborotadores? ¿De qué países?", indicó en un acto en la Casa Blanca en el que insistió en que ese centro educativo le entregue la lista con los nombres y países de sus alumnos internacionales.

Según Trump, Harvard "está aceptando gente de zonas del mundo muy radicalizadas". "No queremos que causen problemas en nuestro país. Esos países no nos están ayudando. No están invirtiendo en Harvard, y nosotros sí. Entonces, ¿por qué el 31 %?", añadió el líder republicano, cuyo gobierno se dispone a cancelar todos los contratos federales restantes con esa universidad.