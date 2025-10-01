Donald Trump bloqueó los fondos destinados a Harvard en represalia por la celebración de las protestas propalestinas

Una jueza dictó que el presidente actuó de manera ilegal al congelar 2.000 millones de dólares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este martes que está cerca de lograr un acuerdo con la Universidad de Harvard, que tendría que pagar unos 500 millones de dólares (426 millones de euros), en medio de la batalla legal establecida por el prestigioso centro debido al recorte de financiación dictado por la Casa Blanca, que ha tomado a su vez las mismas medidas contra otros centros por acoger protestas propalestinas.

"Nos estamos acercando" a un acuerdo por el que "pagarían alrededor de 500 millones de dólares", ha declarado Trump. "Todo lo que tienen que hacer es ponerlo en papel", ha señalado acompañado de la secretaria de Educación, Linda McMahon, durante la firma de una orden ejecutiva ajena a este tema.

Fondos bloqueados por la acogida de protestas propalestinas

La universidad, que hasta ahora no se ha pronunciado sobre las declaraciones, y Washington llevan meses en disputa por la financiación del centro desde que el presidente de Estados Unidos bloqueara los fondos destinados al centro en represalia por la celebración de las protestas propalestinas en el mismo campus, en una operación que Donald Trump ha repetido con otras universidades, como las de Columbia, Brown o Pensilvania.

En el caso de Harvard, el enfrentamiento ha ido en aumento a medida que el presidente ha acusado al centro sobre determinados sesgos políticos, relaciones con China y su Partido Comunista, y la oposición del Gobierno republicano a los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés).

Una jueza consideró ilegal la actuación de Trump

En la última disputa legal, a inicios de septiembre, una jueza falló a favor del centro académico al considerar que el conjunto de Trump actuó de manera ilegal al congelar 2.000 millones de dólares (más de 1.700 millones de euros) en fondos destinados a investigación para la misma universidad.

Aún así, y pese al acuerdo establecido por el inquilino de la Casa Blanca, este lunes el Departamento de Salud afirmó que estaba sometiendo a Harvard a un proceso de suspensión y descalificación que la mantendría al margen de posibles contratos con agencias gubernamentales o de recibir fondos federales. La declaración llegó poco más de una semana después de que, debido a otro dictamen judicial, la universidad volviese a recibir subvenciones federales por valor de 46 millones de dólares (algo más de 39 millones de euros) previamente suspendidos.