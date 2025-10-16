Inés Gutiérrez 16 OCT 2025 - 20:00h.

Los dibujos animados están llenos de detalles y no, las manos de cuatro dedos no son un descuido

La maravillosa historia detrás de 'Vamos a la cama' de la Familia Telerín, los dibujos que mandaron a dormir a toda una generación

Compartir







MadridAl ver una serie o una película de animación es la historia principal la que capta nuestra atención, los diálogos, la acción, lo que nos quiere transmitir. Sin embargo, si prestamos un poco más de atención al diseño de los personajes, es bastante probable que comencemos a notar pequeños detalles que pueden pasar inadvertidos a simple vista.

Algunos son muy poco habituales, pero otros se han convertido en una constante, como el hecho de que la mayoría de personajes tengan cuatro dedos en lugar de cinco. Esto no es algo que se note habitualmente, en general damos por hecho que tendrán la cantidad de dedos que es más frecuente, incluso puede que por el movimiento, seamos incapaces de contar cuantos tienen. Sin embargo, es bastante probable que solo tengan cuatro y hay un motivo para ello.

Por qué los dibujos animados solo tienen 4 dedos

Conviene señalar que, con el tiempo, esto se ha convertido más en una tradición que en algo que se haga por los mismos motivos que se tenían en un primer momento. Fueron los animadores de la compañía Bray Studios quienes en los años 20 comenzaron a diseñar con solo cuatro dedos a personajes como Mickey Mouse. Tres dedos y un pulgar formaban sus manos, un detalle apenas perceptible, pero que suponía todo un cambio en la animación.

Aunque ahora cada vez hay más tecnología que hace que el proceso resulte más rápido y cómodo, antiguamente la animación se hacía dibujando a mano cada uno de los gestos, por lo que dibujar solo cuatro dedos hacía que el proceso de dibujar lo mismo una y otra vez fuera más sencillo, pero también más rápido y más económico. El éxito de esto hizo que se extendiera a otras compañías y pronto se convirtió en algo habitual.

No obstante, surge la duda de por qué parar ahí. Si cuatro dedos son más sencillos y rápidos de dibujar, ¿por qué no reducirlo a tres? Esto haría que las manos se alejaran demasiado de la imagen habitual de los humanos, pasarían a ser una imagen demasiado diferente a lo que estamos acostumbrados.

Esto, tan extendido en la animación en general, no es algo que se vea en el anime, donde no parecen tener el mismo problema y dibujan las manos con sus cinco dedos. Los motivos son variados, pero una de las teorías más extendidas es que hacen esto a causa de la yakuza. Es habitual entre estos soldados de la mafia cortarse el dedo meñique cuando fallan en un encargo o cuando se retiran con deshonores, por lo que diseñar los personajes de animación con solo cuatro dedos podría llegar a asociarse con este detalle.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Otras teorías señalan que en Japón, el número cuatro simboliza la muerte porque ambas palabras se pronuncian de manera parecida. Sea cual sea el motivo, ellos prefieren diseñar a sus personajes de animación con cinco dedos en las manos, incluso si eso hace que su trabajo tenga que ser un poco más lento, más laborioso y también más costoso en lo económico, al fin y al cabo el tiempo es oro.