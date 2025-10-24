Dos ranas en pleno equipo, una ardilla presumida y una foca que lanza besos a cámara compiten por el premio más simpático del año

Las imágenes finalistas del prestigioso certamen británico muestran el lado más tierno, torpe y humano del mundo animal

Cuarenta instantáneas procedentes de distintos rincones del planeta aspiran este año a alzarse con el galardón del Comedy Wildlife Photography Awards, el concurso que premia las fotografías más divertidas protagonizadas por animales. En esta edición no faltan escenas que parecen sacadas de una comedia: dos ranas trabajando en equipo, una ardilla saltarina o unos leopardos cuchicheando al oído.

El humor natural de los animales

Entre las imágenes más llamativas destaca una rana que intenta ahogar a otra en mitad de un río, mientras otra posa plácidamente sobre un racimo de uvas. También hay lugar para los momentos de complicidad: una tercera rana se apoya sobre su compañera mientras parece espiar lo que ocurre a su alrededor.

Los organizadores cada año reciben miles de propuestas de fotógrafos profesionales y aficionados de todo el mundo.

El repertorio incluye a una pareja de leopardos en plena escena romántica , el macho intentando conquistar a la hembra, y a una ardilla presumida cuyo nuevo peinado no ha salido como esperaba. Tampoco falta el humor viajero: un águila empuja con fuerza a su compañero de viaje, quizá cansada de compartir el asiento.

Finalistas con mucho carisma

Entre los aspirantes también se encuentra una ardilla voladora, un oso sonriente que parece consciente de la cámara y una foca seductora que lanza un beso al objetivo. Pero no es la única que quiere ganarse el corazón del público, un pequeño mono protagoniza una escena digna de un sketch y un pato toma el sol sin prisa en mitad de un lago.

Las fotografías ganadoras se darán a conocer el próximo 9 de diciembre, fecha en la que se coronará la instantánea más divertida del año. Hasta entonces, el público puede disfrutar de esta galería que demuestra que el sentido del humor también existe en la naturaleza.