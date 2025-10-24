David Soriano 24 OCT 2025 - 04:30h.

Los animales pueden orientarse sin GPS ni brújula mediante sistemas más naturales como el sol, las estrellas o el olfato (o una combinación de varias).

Descubren un nuevo talento de los murciélagos: así pueden volar y beber agua al mismo tiempo sin chocar

Compartir







Algunos animales han desarrollado técnicas de navegación que acaban siendo más impresionantes que un GPS. Teniendo en cuenta lo dependientes que podemos ser nosotros de esa tecnología para llegar correctamente a diferentes lugares, en ocasiones la naturaleza nos muestra que herramientas más simples como guiarse por el sol, las estrellas o el olfato puede ser más efectivo. Vamos a ver cómo lo hacen ciertas especies animales para conseguir encontrar de nuevo su hogar sin sistema de navegación por satélite.

Cómo se orientan las palomas y por qué pueden usarse como mensajeras

Uno de los animales que mejor navegación ha tenido desde hace siglos han sido las palomas, que se han utilizado como mensajeras para llevar ciertos mensajes aquí y allá y su existencia con este oficio se remonta al menos al antiguo Egipto (alrededor de 1350 a.C.). Las palomas tienen "brújulas" magnéticas internas cerca de los ojos y la nariz, unos fotorreceptores dependientes de la luz llamados criptocromos con los que detectan campos magnéticos de la Tierra (una habilidad llamada magnetorrecepción).

PUEDE INTERESARTE El extraño caso del tiburón naranja, un fenómeno nunca visto que la ciencia aún trata de explicar

Prueba de ello fue un experimento realizado hace muchos años en el que Henry L. Yeagley, profesor de física de la Universidad Estatal de Pensilvania, puso a prueba esta “brújula magnética” colocando pequeños imanes en las alas de las palomas, que se confundían por su propio magnetismo y la mayoría de las aves, a pesar de estar bien entrenadas, nunca llegaron a casa en estas condiciones. De la misma forma que si acercas un imán a una brújula se volverá loca y no podrá marcar el norte.

Con el paso de los años, diversos estudios han desarrollado estas capacidades y hoy por hoy los científicos creen que las palomas dependen de un completo sistema de “mapa y brújula”, que utiliza el sol, los cambios de gravedad y el campo magnético de la Tierra para mantener el rumbo. Según algunos investigadores, creen que las palomas cuentan con unas neuronas especiales con cristales de magnetita (óxido de hierro) que funcionan como agujas microscópicas de brújula dentro de las células, oscilando para alinearse con los campos a medida que los animales cambian de dirección. También dependen de las señales olfativas, desarrollando un “mapa olfativo” al asociar olores ambientales específicos transportados por los vientos con ubicaciones particulares para identificar la dirección de su hogar.

Cómo vuelven a casa los animales que migran

Sabemos que hay muchos animales que realizan migraciones estacionales. Sin embargo, aunque recorran miles de kilómetros, cuando acaba cierta estación, regresan a su hogar sin demasiadas complicaciones. Por ejemplo, en el caso de las aves (alrededor del 40% de especies son migratorias), usan una combinación de sentidos afinados, aprendizaje, memoria y pistas celestes y geográficas para orientarse y navegar durante la migración. Algunas aves usan la posición del Sol y las estrellas como referencia, mientras que otras pueden detectar y navegar por el campo magnético de la Tierra, detectando la dirección magnética con sus ojos y la intensidad magnética utilizando receptores en la región de su pico. Como vemos, se suelen repetir los ‘superpoderes’ con los que orientarse.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Otro caso de animal que puede recorrer miles de kilómetros y regresar sin perderse son ciertas mariposas, como las llamadas “mariposas monarca”. Estas migran de Canadá y Estados Unidos a México y para ello utilizan una brújula interna que combina elementos como la posición del sol y la hora del día. Los hallazgos figuran en un estudio de la Universidad de Washington, en el que se explica este sistema: “Las monarcas usan sus ojos grandes y complejos para monitorear la posición del sol en el cielo. Pero la posición del sol no es suficiente para determinar la dirección. Cada mariposa también debe combinar esa información con la hora del día para saber a dónde ir. Afortunadamente, como la mayoría de los animales, incluidos los humanos, las monarcas poseen un reloj interno basado en la expresión rítmica de genes clave. Este reloj mantiene un patrón diario de fisiología y comportamiento. En la mariposa monarca, el reloj está centrado en las antenas y su información viaja a través de las neuronas al cerebro”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Cómo pueden regresar a casa los animales domésticos

Hemos visto cómo algunas especies que viven en la naturaleza desarrollan sus métodos de navegación animal, pero también puede suceder que ciertos animales domésticos puedan regresar a casa por sí mismos. En el caso de los perros, es de sobra conocido el agudo sentido del olfato que tienen, pudiendo olfatear olores familiares a largas distancias gracias a los hasta 300 millones de receptores de olores. Además, cuentan con una ‘segunda nariz’ que realmente hace referencia al llamado ‘órgano de Jacobson’, que permite detectar feromonas. A esto hay que añadir que también su sentido de la vista, especialmente su visión nocturna, ayuda a regresar a casa al poder ver en la oscuridad.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Los gatos, aunque no tengan la capacidad olfativa de los perros, cuentan con más de 19 millones de receptores olfativos, por lo que también usan este sentido con habilidad para encontrar el camino de regreso a casa. Los científicos también creen que tienen habilidades de magnetorrecepción a través de unos depósitos de hierro en sus oídos, que, junto con su piel, actúa como una brújula natural que permite sentir el campo magnético de la Tierra.