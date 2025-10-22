Redacción Cataluña 22 OCT 2025 - 12:17h.

Cataluña suma 17 focos de la enfermedad muy contagiosa entre el ganado bovino

La dermatosis nodular contagiosa se extiende por las granjas de Girona: un caso obliga a modificar el radio de vigilancia

GironaLos Servicios Veterinarios Oficiales de la Generalitat de Cataluña han confirmado siete nuevos focos de la dermatosis nodular contagiosa , la enfermedad muy contagiosa entre el ganado bovino que sigue propagándose por las granjas de Girona y ya suma hasta 17 casos en Cataluña.

Estos nuevos casos se han localizado todos en la provincia de Girona, dentro de la zona de restricción adoptada en torno a los focos, afectando a explotaciones de distinto tipo y sumando un censo total de 865 bovinos.

Una situación que ha llevado al Gobierno a restringir de manera provisional las exportaciones de animales vivos debido a la "máxima vigilancia" que llevan a cabo, según ha explicado el ministro de Agricultura, Alimentación y Pesca, Luis Plana, quien ha trasladado un mensaje de "tranquilidad" ante los brotes de Gripe A y de de Dermatosis Nodular Contagiosa.

"Cualquier medida que se adopte es positiva y cualquier prudencia es necesaria y efectivamente es un mecanismo ante una situación excepcional en la cual tenemos que actuar de forma coordinada, de forma eficaz y determinada", ha añadido Planas. Sobre las posibles ayudas que puedan recibir los ganaderos, el titular del ramo ha avanzado que por parte de la Comisión Europea existe la posibilidad de indemnizaciones por sacrificio del ganado bovino que ha visto afectado.

Vacunación "deficiente", según Unió de Pagesos

Las administraciones están llevando a cabo la vacunación en los puntos afectados para proteger a los animales cercanos al brote y así contener la enfermedad. Pese a ello, desde Unió de Pagesos han denunciado "la falta de prevención y la mala gestión" del Gobierno en los casos de Dermatosis Nodular Contagiosa detectados en Cataluña en las últimas semanas.

"Hemos reclamado, entre otras medidas, intensificar la campaña de vacunación del ganado y hemos instado a ampliar con los veterinarios de las explotaciones el cuerpo de profesionales que las administran", añaden desde el sindicato agrario mayoritario de Cataluña.

Unió de Pagesos califica de "nula" la preparación para hacer frente a la enfermedad pese a sus advertencias ante la aparición de los primeros casos de DNC en territorio francés: "Pero una situación ante la que la administración catalana no actuó de manera correcta y decidida para evitar que la enfermedad entrara en nuestro territorio".

El sindicato también se ha referido a la planificación y ejecución de la campaña de vacunación, que ha estado marcada por "los retrasos constantes" en la llegada de los cargamentos con la medicación y "la falta de comunicaciones fluidas y transparentes "por parte de la administración.

"Una mala planificación que ha provocado que se hayan producido paros de varios días una vez iniciada la campaña de vacunación, provocando así la indignación y la incredulidad de ganaderos y ganaderas", sentencian sobre una situación en la que siguen trabajando y "ejerciendo la presión necesaria" para cambiar el protocolo con el objetivo de luchar contra la enfermedad.

Medidas de control en las explotaciones afectadas

Las medidas de control que se llevan a cabo en las explotaciones afectadas incluyen la inmovilización y vaciado sanitario de la explotación, la eliminación de cadáveres de animales sacrificados, la eliminación de los productos susceptibles de estar contaminados, así como la investigación epidemiológica para tratar de identificar los contactos de riesgo, entre otras.

La campaña de vacunación de emergencia se lleva a cabo tras la recepción de unas 15.000 dosis de vacuna procedentes de Francia y posteriormente de otras 82.500 dosis de vacuna que fueron solicitadas el pasado 5 de octubre al Banco de Vacunas Europeo y producida por Onderstepoort Biological Products (Sudáfrica).