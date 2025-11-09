Hasta el próximo 20 de noviembre, la Tierra 'se verá afectada' por el fenómeno astrológico de Mercurio retrógrado

Este acontecimiento es el supuesto responsable de las confusiones, los malentendidos y las pequeñas desgracias cotidianas

Desde este domingo 9 de noviembre hasta el próximo 20 de noviembre, el universo parece tener nuevo protagonista. Su nombre resuena con fuerza en redes sociales y conversaciones cotidianas: Mercurio retrógrado.

Como informa Paula Alás, este acontecimiento es el supuesto responsable de las confusiones, los malentendidos y las pequeñas desgracias cotidianas. Algunos lo temen, otros se lo toman con humor, pero todos, de una forma u otra, hablan de él.

¿Qué es Mercurio retrógrado?

El término, que suena a magia o superstición, tiene una explicación astronómica muy simple. Mercurio retrógrado no es más que un efecto óptico: desde la Tierra, el planeta más cercano al Sol parece moverse hacia atrás en su órbita.

En realidad, no cambia su dirección, pero la diferencia de velocidad entre ambos planetas genera esa ilusión de retroceso. Sin embargo, la ciencia no lo vincula con la suerte ni con los problemas de comunicación; eso pertenece al terreno de la astrología y, sobre todo, de la cultura popular.

Las reacciones en la calle ante Mercurio retrógrado

Durante estas semanas, las redes se llenan de mensajes que advierten sobre sus supuestos efectos. “No firmes contratos”, “evita discusiones”, “no viajes”, recomiendan los horóscopos más entusiastas. Y entre memes, bromas y lamentos, muchos encuentran una forma de explicar los tropiezos diarios.

En las calles, las reacciones son variadas. Algunos lo asocian con un mineral o incluso con un producto de botiquín. Otros, más curiosos, buscan entender qué hay detrás del fenómeno.

La explicación de los astrólogos

Para algunos astrólogos como Esperanza Gracia, Mercurio retrógrado simboliza una etapa de introspección y revisión. Representa la pausa, el momento de mirar atrás y corregir errores antes de seguir adelante.

Pero para la mayoría de los usuarios, se trata de una metáfora moderna del caos cotidiano, una excusa amable para asumir que la vida, a veces, simplemente no sale como uno espera.

El fenómeno cultural en el que se ha convertido Mercurio retrógrado

Expertos en comunicación coinciden en que el auge de Mercurio retrógrado como tema viral responde a una necesidad colectiva de encontrar sentido al desorden. En un mundo acelerado y lleno de incertidumbre, atribuir los fallos tecnológicos, las discusiones o los retrasos a un planeta en retroceso resulta casi terapéutico.

En ese punto entre la ciencia y la superstición, Mercurio retrógrado se ha convertido en un fenómeno cultural, más allá de las creencias.

Su nombre funciona como un código compartido, un guiño entre quienes sienten que el universo a veces juega en su contra.

Aunque los astrónomos insisten en que no hay ningún poder oculto detrás de este movimiento aparente, lo cierto es que el mito sigue creciendo. Y, mientras tanto, millones de personas seguirán echando la culpa a Mercurio cada vez que algo falle: un ordenador que no enciende, una llamada perdida o una cita que se cancela a última hora.

Quizá no haya una explicación cósmica detrás de todo, pero sí una verdad compartida: en tiempos confusos, mirar al cielo —aunque sea para culparlo— sigue siendo una forma de sentirnos menos culpables.