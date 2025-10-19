Una azafata de avión desvela lo que dan a los pasajeros si lo piden, pero casi a escondidas

La azafata Bárbara Bacilieri subraya que suelen darlo casi a escondidas para evitar que todo el avión solicite lo mismo

España alerta a las aerolíneas de los fallos de los respiradores de emergencia PBE: una máscara que casi asfixia a un tripulante

Compartir







Bárbara Bacilieri, quien ha trabajado como azafata de vuelo durante 14 años en compañías como Aerolíneas Argentinas y Vueling, ha desvelado que existe un producto que siempre dan a los pasajeros que lo piden, pero con la mayor discreción posible y casi a escondidas. Por otra parte, una azafata australiana explicó por qué no se debía beber alcohol durante el vuelo.

Bacilieri, sentada como pasajera en un avión, ha lanzado una pregunta en su cuenta de la red social TikTok a sus casi cinco millones de seguidores: "Sabéis que las azafatas, si llevamos un vaso de agua a algún pasajero en el avión, lo escondemos?". La publicación, de la que se hizo eco en un primer instante El HuffPost, es viral y acumula más de 411.000 reproducciones.

"El vaso de agua es contagioso"

El motivo, señala, es que "cuando nos llaman desde el asiento para pedirnos un vaso de agua, nosotras, cuando lo tenemos que llevar hasta ahí, caminando por el pasillo, lo tratamos de esconder".

Eso se debe, según puntualiza Bacilieri, a que "el agua es contagiosa": "Cuando nos llaman desde el asiento para pedirnos un vaso de agua, nosotras, cuando lo tenemos que llevar caminando por el pasillo, lo tratamos de esconder".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Si un pasajero nos llama con el botón para pedirnos un vaso de agua, cuando se lo vamos a llevar caminando por el pasillo, nosotras lo vamos a tratar de esconder. Porque, si lo ve otro pasajero, seguro nos va a pedir un vaso de agua", afirma.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Una situación, añade, que crea un efecto dominó porque "si otro pasajero nos ve llevando otro vaso de agua nos va a pedir también. Porque, para mí, el vaso de agua es contagioso".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

De este modo, indica que las azafatas tratamos de que nadie nos vea y lanza un consejo: "Si quieres tomar agua en el avión, en el medio de la noche o en cualquier momento del vuelo, trata de no llamarnos con el botón y ven caminando hasta la cocina de las azafatas y pídelo ahí".

"Cualquier estrategia con tal de no trabajar y no servir a los pasajeros", "Y no pueden pasar con vasos de agua ya servidos y ofrecer? el agua no debería ser un tesoro", "Pensé que solo era para gente que tiene que tomar una medicina y necesita agua o algo así" o "Den un vaso de agua a todos y problema resuelto" fueron algunos de los comentarios de los usuarios.