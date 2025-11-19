Alberto Rosa 19 NOV 2025 - 18:56h.

Los datos publicados por el INE revelan que 3.325 niñas nacidas en 2024 se llaman Sofía, seguidas de Lucía

María Carmen y Antonio, los nombres más frecuentes en España

Como cada año, el Instituto Nacional de Estadística (INE), ha publicado cuáles fueron los nombres más frecuentes de los recién nacidos en 2024. Esta vez, los nombres de Sofía y Mateo han desbancado a Lucía y Hugo, que estaban en los favoritos del año anterior.

Los datos publicados este miércoles revelan que 3.325 niñas nacidas en 2024 se llaman Sofía, seguidas de Lucía (2.830); Martina (2.364); María (2.189); Vega (2.129); Julia (2.071); Olivia (1.896); Valeria (1.792); Mía (1.646) y Emma (1.617).

En cuanto a los niños, Mateo fue el más frecuente (3.289) seguido de Hugo (2.734); Martín (2.693); Leo (2.550); Manuel (2.411); Lucas (2.228); Pablo (2.158); Alejandro (2.136); Enzo (2.028) y Álvaro (1.949), según este listado.

Cabe reseñar que algunos nombres retroceden en las preferencias de las familias, ya que Hugo y Lucas bajan posiciones e incluso sale de la lista del 'top 10' Daniel. En el caso de las niñas, el nombre de Lucía pasa a la segunda posición respecto del año pasado, y también descienden Julia, Valeria y Emma. Sale de la lista de favoritos Paula.

De esta forma, Mateo y Sofía pasan de segunda posición a primera en 2024, y de hecho son la pareja de nombres más frecuentes en siete comunidades autónomas (Galicia; Asturias; Aragón; Castilla La Mancha; Madrid; Comunidad Valenciana; y Canarias). El támdem Lucía y Mateo son los más escogidos en cuatro (Cantabria; Navarra; La Rioja; Castilla y León).

En Extremadura y Andalucía, Manuel es el nombre de niño más elegido en 2024, y en Cataluña, Marti, según los datos del INE publicados este miércoles recogidos en la estadística de nacimientos, que ascendieron el año pasado a 318.005 (un 0,8 por ciento menos que el año anterior). En cuanto a la totalidad de la población en España, los nombres más frecuentes son María Carmen y Antonio. El apellido es García, seguido de Rodríguez, González, Fernández y López.