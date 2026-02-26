Informativos Telecinco ha hablado con la madre de la menor de 15 años agredida en un instituto de Beniaján, en Murcia

Una estudiante denuncia la agresión donde le arrancaron parte de una oreja al salir de clase en Murcia: sufría acoso por dos compañeras

Compartir







En Murcia, una menor de 15 años, alumna de un instituto de la localidad de Beniaján, ha denunciado la agresión sufrida por una compañera a la salida de clase donde le arrancó parte de una oreja de un mordisco, según recoge la denuncia.

Tal y como informa la reportera Sofía Muñoz en el vídeo, la chica llevaba dos semanas recibiendo insultos y amenazas por parte de dos compañeras de clase. Asegura que lo comunicó al centro, pero no se hizo nada. Fue hace tan solo cuatro días cuando, a la salida de este instituto, estas dos chicas la abordaron, la abofetearon, le tiraron del pelo e incluso le dieron un mordisco en la oreja por el que ha tenido que recibir 15 puntos de sutura.

En estos momentos sí que ya hay activado un protocolo de acoso, se les ha abierto un expediente disciplinario a las menores y también se les ha expulsado del centro. Informativos Telecinco ha hablado con la familia, que considera que estas medidas han llegado demasiado tarde.

La familia denuncia inacción del colegio

"Le agarra del pelo, le pega una mordida y ella se tuvo que defender. Fue una mordida muy fuerte la que sufrió en la oreja", explica la madre de la menor. Una mordida por la que fue trasladada al hospital con un fuerte desgarro en la oreja y le tuvieron que aplicar hasta 15 puntos.

"Pérdida de piel, el cartílago del óvulo de la oreja le quedó desnudo", añade la madre. Pero esta no era la primera vez que sufría acoso por parte de estas dos compañeras. "Ya comienza el problema de acosos, amenazas, amenazas públicas", indica. A pesar de las denuncias, no activaron el protocolo. "No estaríamos aquí si se hubiera aplicado algún protocolo para prevenir esta situación", lamenta la madre.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Necesitamos que el entorno realmente esté formado, capacitado para detectar estas señales, que haya mecanismos de denuncia para todos", explica Almudena Escorial, responsable de Incidencia Política de la Plataforma de Infancia. Porque los casos de acoso y agresiones son cada vez más frecuentes. A pesar de las numerosas campañas, hace falta más prevención para evitar la violencia dentro y fuera de las aulas.