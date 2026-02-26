Europa Press Gonzalo Barquilla 26 FEB 2026 - 16:07h.

Juana Rivas y su hijo mayor han asegurado que Francesco Arcuri hizo que las vidas de sus hijos se convirtieran en un "infierno"

Juana Rivas insiste en Italia en sus acusaciones contra Arcuri: "Mis hijos me decían que iban a morir"

Compartir







El Tribunal Penal de Cagliari, en Italia, ha acogido este jueves las declaraciones como testigos de Juana Rivas y de su hijo mayor de edad en el proceso judicial abierto contra la expareja de la mujer granadina y padre de sus dos hijos, Francesco Arcuri, por presunto maltrato a los hermanos, narrando unos episodios que hicieron que sus vidas se convirtieran en un "infierno", según han mantenido.

La sesión, prevista para las 10:00 horas, ha arrancado con retraso tras la finalización de la vista de un juicio previo. La declaración de Rivas y su hijo se ha prolongado durante horas, sin que a las 14:30 horas hubiera terminado de declarar este último. Fuentes cercanas al caso inciden en el testimonio del joven por ser, además de testigo, una supuesta "víctima" por los cinco años viviendo con el padre antes de regresar a España con la madre, y por lo que habría vivido cuando era niño y aún estaban juntos.

PUEDE INTERESARTE Francesco Arcuri ratificó desde Italia por videoconferencia su denuncia contra Juana Rivas por sustracción del hijo menor

El hijo de Juana Rivas habla de "amenazas de muerte" y una "situación permanente de miedo y terror"

La causa contra Francesco Arcuri se sigue por la presunta comisión de maltrato físico y psíquico habitual hacia los dos hijos que tiene en común con la madre de Maracena. Juana Rivas ha narrado episodios de malos tratos que le decían sus hijos que vivían con su padre, en una declaración en la que ha estado separado de Arcuri por un biombo. En similares términos, el hijo ha abundado en "la pesadilla absoluta y una situación de tortura permanente" en la que los vástagos "han vivido".

El joven ha apuntado a "vejaciones", "amenazas de muerte", y a "maltrato físico y psicológico continuado" en el marco de una "situación permanente de miedo y de terror" en el domicilio, han añadido estas las fuentes conocedoras del caso, que han aludido al "detalle" con que lo ha venido exponiendo ante el tribunal. El juzgado ha dispuesto un calendario con las fechas en las que se escucharán los distintos testigos propuestos por las partes, el cual ha comenzado este jueves con las declaraciones de Rivas y su hijo mayor, y continuará en marzo. El equipo jurídico de Juana Rivas confía en que "se demuestren los gravísimos hechos que constan en el escrito de imputación de la Fiscalía italiana" en esta causa, en la que se narran presuntos insultos y agresiones a los hijos.

PUEDE INTERESARTE Juana Rivas espera que la denuncia por sustracción de menores demuestre maltrato de Francesco Arcuri

Este caso es independiente al que se sigue en Granada por presunta sustracción de menores

Este caso es independiente al que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada contra Juana Rivas por presunta sustracción de menores, tras la denuncia presentada por su expareja después de que el hijo pequeño no regresara a Italia en el plazo fijado por la justicia italiana tras pasar las vacaciones de Navidad con la madre en España. El pequeño no regresó a Italia hasta el pasado 25 de julio tras un intenso cruce de acciones judiciales entre las partes. Juana Rivas declaró por este asunto el pasado 30 de octubre sin que hasta el momento el juzgado haya resuelto la petición de archivo por parte de sus abogados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La madre de Maracena ya fue condenada por sustracción de menores a raíz de que en 2016 sacara a sus dos hijos de Italia sin consentimiento del padre alegando que huía de una situación de maltrato. Más tarde, en verano de 2017, permaneció un mes en paradero desconocido con los niños. El Tribunal Supremo rebajó de cinco a dos años y medio de prisión la pena que le fue impuesta y el Gobierno le concedió el indulto parcial en 2021, a condición de que no cometiera el mismo delito en el plazo de cuatro años. Ello, desde la publicación del real decreto en el BOE, que es del 17 de noviembre de 2021, por lo que una hipotética condena podría afectar a la medida de gracia.