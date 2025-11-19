Inés Gutiérrez 19 NOV 2025 - 20:00h.

Las ondas de sonido se pueden emplear para regenerar tejidos, como los de los huesos

MadridLa investigación es una de las mejores herramientas que tenemos a nuestra disposición para conseguir una mejor calidad de vida. La ciencia avanza a pasos agigantados, logrando, en muchos casos, encontrar soluciones a problemas de salud que no son nada sencillo de resolver, lo que hace que la vida de las personas sea más sencilla, más larga o mejor.

Estos descubrimientos, que en ocasiones son revolucionarios por sí mismos y otras veces son la base de futuras investigaciones, suelen llevar mucho tiempo, mucho trabajo y también mucho esfuerzo por parte de los equipos investigadores, que a veces pasan años poniendo sus teorías a prueba. Los resultados no siempre son positivos, pero siempre son útiles.

Científicos descubren cómo las ondas sonoras pueden regenerar tejidos

Sí que se han obtenido los resultados esperados en aquellas investigaciones que estudian cómo las ondas sonoras pueden regenerar tejidos. De hecho, hace unos años señalaron que se podían emplear a la hora de regenerar los huesos, mientras que otros estudios investigan cómo puede ayudar a regenerar el tejido cardiaco tras una operación.

En un estudio realizado por científicos de RMIT University (Australia) y publicado hace un par de años por revista Small, se ponía de manifiesto la eficacia de las ondas sonoras de alta frecuencia para convertir células madre en células óseas de forma rápida y eficiente. De este modo se podrían revertir los efectos de algunas enfermedades degenerativas o del cáncer.

Hasta el momento este tipo de procedimientos requerían una gran cantidad de células madre, que tenían que ser extraídas de la médula ósea de un paciente, un procedimiento bastante doloroso. Este tratamiento por ondas sonoras resultaba efectivo en distintos tipos de células, como aquellas células madre que proceden de la grasa y que son más sencillas de obtener.

“Nuestro estudio encontró que este nuevo enfoque tiene un gran potencial para ser utilizado para tratar las células madre, antes de que las cubramos en un implante o las inyectemos directamente en el cuerpo para la ingeniería de tejidos”, explicó la doctora Amy Gelmi, Vicecanciller de Investigación en RMIT y coinvestigadora principal.

Por otra parte, investigadores austriacos analizaron los beneficios de aplicar ondas de choque suaves para regenerar el tejido del corazón de pacientes que se han sometido a una cirugía de bypass. La intención era regenerar el tejido dañado usando esas ondas sonoras suaves, aplicándolas poco después de la cirugía para estimular el crecimiento de nuevos vasos alrededor del área dañada tras un infarto.

Este tipo de sistemas de ondas se emplean en otros tratamientos médicos desde hace tiempo, como para tratar lesiones en ligamentos o para romper los cálculos renales.

Los resultados, publicados en el European Heart Journal, parecían positivos y esperanzadores. Aquellos pacientes que habían recibido el tratamiento podían caminar más sin descansar y aseguraron que su calidad de vida era mejor. Esto hace que su día a día sea mejor, puedan hacer más cosas por sí mismos y también su esperanza de vida sea mayor.